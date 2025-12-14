„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“

Wenige Geschenke, dafür viel Liebe: Das sind die Kindheitserinnerungen unserer Prominenten an Weihnachten.
„Der Vati ist mit uns in den Wald gefahren und wir haben für die Tiere eine Kerze angezündet. In der Zwischenzeit hat die Mama unter Vollstress alles vorbereitet. Das vergesse ich ihnen nie. Und ich bin so dankbar, weil meine Eltern einfach diesen Zauber von Weihnachten für uns aufrechterhalten haben. Meine Mutti war am Abend sicher fix und fertig, aber ich habe lange geglaubt, dass das Christkind da war – welch schöneres Geschenk kann man einem Kind machen? Der Duft von Sauerkraut ist für mich eng mit dem Fest verbunden. Das sind meine schönsten Kindheitserinnerungen“, erzählt Sassy Holzinger, die heuer den Heiligen Abend mit ihrem Sohn und der Mama feiert, nachdem ihr „Vati“ im Frühjahr verstorben ist.
„Am 25. Dezember kommt aber dann die ganze Familie bei mir zusammen. Da sind wir 23 Leute und ich koche groß auf. Es gibt traditionell Bratwürstl mit Sauerkraut. Wir werden wichteln, singen und im Keller gemeinsam tanzen. Da wird dann auch die Musikbox aufgedreht.“
Selbstgemachte Fischsuppe der Oma
Auch Moderatorin Silvia Schneider denkt gerne an ihre Kindheit zurück. „Meine Oma hat immer eine tolle Fischsuppe gemacht. Das Rezept ist leider nicht überliefert, aber meine Mama und ich bemühen uns jedes Jahr, so nah wie möglich an das Original heranzukommen. Wenn die Fischsuppe am Tisch steht, ist für mich Weihnachten perfekt.“
Siebenkämpferin Ivona Dadic, die ihren Trainingsmittelpunkt von Schweden nach Wien verlagert hat, verbrachte Weihnachten früher immer bei ihren Großeltern in Kroatien. „Mein Vater hat fünf Geschwister. Wir waren also insgesamt 16 Enkelkinder, die teilweise zu viert in einem Bett übernachtet haben. Wir wurden nie groß beschenkt, aber das spielte keine Rolle. Mein Opa hat immer extrem aufgetischt! Es wurde Spanferkel gegrillt und es gab haufenweise kroatische Gerichte. Nach dem Festmahl sind wir oft die halbe Nacht aufgeblieben. So will ich Weihnachten auch heute verbringen. Nur auf die Enge im Bett kann ich verzichten“, sagt Dadic und lacht.
