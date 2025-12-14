„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“

„Der Vati ist mit uns in den Wald gefahren und wir haben für die Tiere eine Kerze angezündet. In der Zwischenzeit hat die Mama unter Vollstress alles vorbereitet. Das vergesse ich ihnen nie. Und ich bin so dankbar, weil meine Eltern einfach diesen Zauber von Weihnachten für uns aufrechterhalten haben. Meine Mutti war am Abend sicher fix und fertig, aber ich habe lange geglaubt, dass das Christkind da war – welch schöneres Geschenk kann man einem Kind machen? Der Duft von Sauerkraut ist für mich eng mit dem Fest verbunden. Das sind meine schönsten Kindheitserinnerungen“, erzählt Sassy Holzinger, die heuer den Heiligen Abend mit ihrem Sohn und der Mama feiert, nachdem ihr „Vati“ im Frühjahr verstorben ist.