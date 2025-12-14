Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Promi-Weihnachten

„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“

Oberösterreich
14.12.2025 18:00
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.(Bild: Marcel Gonzalez-Ortiz)

Wenige Geschenke, dafür viel Liebe: Das sind die Kindheitserinnerungen unserer Prominenten an Weihnachten.

0 Kommentare

„Der Vati ist mit uns in den Wald gefahren und wir haben für die Tiere eine Kerze angezündet. In der Zwischenzeit hat die Mama unter Vollstress alles vorbereitet. Das vergesse ich ihnen nie. Und ich bin so dankbar, weil meine Eltern einfach diesen Zauber von Weihnachten für uns aufrechterhalten haben. Meine Mutti war am Abend sicher fix und fertig, aber ich habe lange geglaubt, dass das Christkind da war – welch schöneres Geschenk kann man einem Kind machen? Der Duft von Sauerkraut ist für mich eng mit dem Fest verbunden. Das sind meine schönsten Kindheitserinnerungen“, erzählt Sassy Holzinger, die heuer den Heiligen Abend mit ihrem Sohn und der Mama feiert, nachdem ihr „Vati“ im Frühjahr verstorben ist.

Sassy Holzinger vermisst den Tag mit ihrem „Vati“
Sassy Holzinger vermisst den Tag mit ihrem „Vati“(Bild: Doppel N)

„Am 25. Dezember kommt aber dann die ganze Familie bei mir zusammen. Da sind wir 23 Leute und ich koche groß auf. Es gibt traditionell Bratwürstl mit Sauerkraut. Wir werden wichteln, singen und im Keller gemeinsam tanzen. Da wird dann auch die Musikbox aufgedreht.“

Selbstgemachte Fischsuppe der Oma
Auch Moderatorin Silvia Schneider denkt gerne an ihre Kindheit zurück. „Meine Oma hat immer eine tolle Fischsuppe gemacht. Das Rezept ist leider nicht überliefert, aber meine Mama und ich bemühen uns jedes Jahr, so nah wie möglich an das Original heranzukommen. Wenn die Fischsuppe am Tisch steht, ist für mich Weihnachten perfekt.“

Ivona Dadic vermisst Weihnachten in Kroatien
Ivona Dadic vermisst Weihnachten in Kroatien(Bild: Ivona Dadic)

Siebenkämpferin Ivona Dadic, die ihren Trainingsmittelpunkt von Schweden nach Wien verlagert hat, verbrachte Weihnachten früher immer bei ihren Großeltern in Kroatien. „Mein Vater hat fünf Geschwister. Wir waren also insgesamt 16 Enkelkinder, die teilweise zu viert in einem Bett übernachtet haben. Wir wurden nie groß beschenkt, aber das spielte keine Rolle. Mein Opa hat immer extrem aufgetischt! Es wurde Spanferkel gegrillt und es gab haufenweise kroatische Gerichte. Nach dem Festmahl sind wir oft die halbe Nacht aufgeblieben. So will ich Weihnachten auch heute verbringen. Nur auf die Enge im Bett kann ich verzichten“, sagt Dadic und lacht.

Porträt von Vera Lischka
Vera Lischka
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Weihnachten
WaldEltern
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Selenskyj bei Merz
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
163.960 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
140.867 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
107.948 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Mehr Oberösterreich
Ärger über ÖBB
Aus für Zug-Fahrpläne auf Papier regt Leser auf
Promi-Weihnachten
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
Jahrelange Jobsuche
„Es ist derzeit nicht einfach, Arbeit zu finden“
1:1 nach 1:0-Führung
Sieglos-Serie von Rapid geht bei BW Linz weiter!
Auto in Flammen
Feuerwehr rückte von Weihnachtsfeier zu Brand aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf