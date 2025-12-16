3-Punkte-Plan: So will Regierung Strom verbilligen

„Keine Gießkanne“

Die Senkung der Elektrizitätsabgabe soll rund eine halbe Milliarde Euro kosten. Das Geld soll aus staatsnahen Betrieben kommen, konkret 200 Mio. Euro vom Verbund, 200 Mio. Euro von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) und 100 Mio. Euro aus einem noch nicht an den Bund ausgeschütteten Bilanzgewinn aus Dividendenerträgen der Staatsholding ÖBAG. „Das ist keine Gießkanne, das ist kein Eingriff in die Preise“, betonte Meinl-Reisinger mit Blick auf die Gegenfinanzierung. Die Maßnahme werde zu sinkenden Preisen führen und „eine deutliche Senkung der Inflation nach sich ziehen“, versprach die NEOS-Chefin.