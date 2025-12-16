Millionenpleite wenige Tage vor dem Weihnachtsfest

Unternehmen soll fortgeführt werden

Der Insolvenzschuldner strebt laut KSV von 1870 die Fortführung seines Unternehmens „in einem kleineren Umfang“ an.

„Laut Insolvenzeröffnungsantrag sollen die Gläubiger durch den Verkauf von Liegenschaften, welche im Eigentum des Schuldners stehen, zur Gänze abgedeckt werden“, so der Kreditschutzverband weiter. Im Moment habe der Schuldner einmal das gesetzlich notwendige Mindestangebot für einen Sanierungsplan (20 Prozent) dem Gericht vorgelegt. Hier werde es – unter Einbindung des KSV1870 – entsprechende Nachbesserungen geben.