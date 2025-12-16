Nach Videos: Ermittlungen gegen Hundetrainer

Shitstorm artet in Gewalt aus

Dem Mann drohen im Falle einer Verurteilung eine Geldstrafe von bis zu 7500 Euro sowie ein Tierhalte- und Betreuungsverbot. Konsequenzen spürt der Vereinsobmann allerdings schon jetzt: „Mehrere Unterstützer, Spender und ehrenamtliche Mitarbeiter werden massiv bedroht, teils mit konkreten Todesdrohungen. In einzelnen Fällen wurden Personen unter Androhung schwerster Gewalt zur Distanzierung gezwungen“, heißt es auf der Website, die „aufgrund der aktuellen Lage reduziert“ wurde. Auch andere öffentliche Inhalte wurden gelöscht.