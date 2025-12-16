Waggons in Kärnten entgleist: Hilfszug unterwegs

Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Auch der Bahnverkehr wurde dadurch nicht behindert. „Da es sich um eine Anschlussbahn direkt auf dem Gelände der Holzfirma handelt“, gibt ÖBB-Sprecherin Rosanna Zernatto-Peschel bekannt. Ein Hilfszug sei unterwegs, um die Gleise von den umgekippten Waggons zu befreien.