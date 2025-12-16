Waggons in Kärnten entgleist: Hilfszug unterwegs

Zu einem gefährlichen Zwischenfall ist es auf dem Gelände einer Holzfirma in Bad St. Leohnard im Kärntner Lavanttal gekommen. Zwei Waggons sind entgleist. Laut ÖBB war am Dienstag ein Hilfszug unterwegs.
„Der Vorfall hat sich am Montag am Areal der Sägewerk-Firma Stora Enso ereignet. Dort sind zwei Waggons entgleist“, heißt es vonseiten der Polizei. „Ein Güterzug war beim Zurückschieben aufgefahren. Zwei leere Waggons sind aufeinander aufgefahren und dabei umgekippt“, so die Beamten weiter.
Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Auch der Bahnverkehr wurde dadurch nicht behindert. „Da es sich um eine Anschlussbahn direkt auf dem Gelände der Holzfirma handelt“, gibt ÖBB-Sprecherin Rosanna Zernatto-Peschel bekannt. Ein Hilfszug sei unterwegs, um die Gleise von den umgekippten Waggons zu befreien.
