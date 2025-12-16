Fleißige Männer schnüren Schürze fürs Backen

Die Männerbackrunde Lavamünd zeigte der „Krone“, dass nicht immer Frauen hinter einem Teller voller köstlicher Kekse stecken müssen. Landwirt Alfred Peter ist der „Oberbacker“.
Bereits das zweite Jahr wurde der 40-jährige Landwirt allein auf seinem Hof in Lavamünd zurückgelassen. „Meine Frau ist eine begeisterte Bäckerin. In der Adventszeit fährt sie nach Salzburg zu ’Backen mit Christina’“, erzählt Alfred Peter aus Lavamünd. Bei der Salzburger Backveranstaltung treffen sich hauptsächlich Frauen, um gemeinsam mit Christina, einer engagierten Bäuerin verschiedene Kekse für die Weihnachtszeit zu backen.
Und heuer, als Alfreds Frau wieder vereiste, kam er auf eine Idee: „Die Meinige ist immer mit neuen Freundschaften, vielen Keksen und total begeistert von Salzburg nach Hause gekommen. Das war total toll und dann hab‘ ich mich gefragt: Warum nicht selbst einen Backnachmittag mit Männern veranstalten?“ Und so ist die Gegenveranstaltung „Backen mit Alfred“ in Kärnten entstanden.
Männer am Werk
„Über WhatsApp habe ich an meine Freunde eine Einladung ausgeschickt und ich war erstaunt, dass sich so viele gemeldet haben“, freut sich der 40-Jährige. An den Tagen zuvor hatte er den Keksteig vorbereitet, Zutaten zum Verzieren eingekauft und alles, was für das große Backen mit den Männern benötigt wird, hergerichtet. „Dabei hat mir meine Frau unter die Arme gegriffen“, ist Alfred aber dankbar.
„Schließlich sind zehn Männer in der Backstube gestanden, wir hatten ordentlich Spaß“, schmunzelt Alfred. Insgesamt sechs Sorten haben die Männer an dem Abend gebacken: Vanillekipferl, Rumkugeln, Lebkuchen, Linzeraugen, Kokusbusserl und Kekse, die im Anschluss liebevoll verziert wurden. Acht Kilogramm an Teig hat Alfred mit seinen Freunden in Köstlichkeiten verwandelt. „Es war ein toller Abend. Zum Schluss haben wir die Kekse untereinander aufgeteilt und jeder ist mit einer großen Dose heimgegangen.“
Wiederholung 2026
Voller Tatendrang möchte Alfred auch nächstes Jahr ein vorweihnachtliches Zusammenkommen veranstalten. Neben dem gemeinsamen Keksebacken denkt er auch an ein gemeinsames Birkenbesenbinden mit den Männern.
„Die Birkenbesen werden in der dunklen Jahreszeit gebunden. Früher war der ‘Besenbinder‘ ein traditioneller Handwerksberuf, heute gilt er als Brauchtum“, erzählt der Landwirt. Beim Besenbinden werden junge Birkenzweige gesammelt, gebündelt und zu einem Besen mit Stil zusammengebunden.
