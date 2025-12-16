Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorweihnachtszeit

Fleißige Männer schnüren Schürze fürs Backen

Kärnten
16.12.2025 12:01
Die Männerrunde beim Keksebacken in der Backstube.
Die Männerrunde beim Keksebacken in der Backstube.(Bild: Alfred Peter)

Die Männerbackrunde Lavamünd zeigte der „Krone“, dass nicht immer Frauen hinter einem Teller voller köstlicher Kekse stecken müssen. Landwirt Alfred Peter ist der „Oberbacker“. 

0 Kommentare

Bereits das zweite Jahr wurde der 40-jährige Landwirt allein auf seinem Hof in Lavamünd zurückgelassen. „Meine Frau ist eine begeisterte Bäckerin. In der Adventszeit fährt sie nach Salzburg zu ’Backen mit Christina’“, erzählt Alfred Peter aus Lavamünd. Bei der Salzburger Backveranstaltung treffen sich hauptsächlich Frauen, um gemeinsam mit Christina, einer engagierten Bäuerin verschiedene Kekse für die Weihnachtszeit zu backen.

Und heuer, als Alfreds Frau wieder vereiste, kam er auf eine Idee: „Die Meinige ist immer mit neuen Freundschaften, vielen Keksen und total begeistert von Salzburg nach Hause gekommen. Das war total toll und dann hab‘ ich mich gefragt: Warum nicht selbst einen Backnachmittag mit Männern veranstalten?“ Und so ist die Gegenveranstaltung „Backen mit Alfred“ in Kärnten entstanden.

Männer am Werk
„Über WhatsApp habe ich an meine Freunde eine Einladung ausgeschickt und ich war erstaunt, dass sich so viele gemeldet haben“, freut sich der 40-Jährige. An den Tagen zuvor hatte er den Keksteig vorbereitet, Zutaten zum Verzieren eingekauft und alles, was für das große Backen mit den Männern benötigt wird, hergerichtet. „Dabei hat mir meine Frau unter die Arme gegriffen“, ist Alfred aber dankbar. 

„Schließlich sind zehn Männer in der Backstube gestanden, wir hatten ordentlich Spaß“, schmunzelt Alfred. Insgesamt sechs Sorten haben die Männer an dem Abend gebacken: Vanillekipferl, Rumkugeln, Lebkuchen, Linzeraugen, Kokusbusserl und Kekse, die im Anschluss liebevoll verziert wurden. Acht Kilogramm an Teig hat Alfred mit seinen Freunden in Köstlichkeiten verwandelt. „Es war ein toller Abend. Zum Schluss haben wir die Kekse untereinander aufgeteilt und jeder ist mit einer großen Dose heimgegangen.“

Wiederholung 2026
Voller Tatendrang möchte Alfred auch nächstes Jahr ein vorweihnachtliches Zusammenkommen veranstalten. Neben dem gemeinsamen Keksebacken denkt er auch an ein gemeinsames Birkenbesenbinden mit den Männern.

Alfred mit den selbstgemachten Birkenbesen.
Alfred mit den selbstgemachten Birkenbesen.(Bild: Alfred Peter)

„Die Birkenbesen werden in der dunklen Jahreszeit gebunden. Früher war der ‘Besenbinder‘ ein traditioneller Handwerksberuf, heute gilt er als Brauchtum“, erzählt der Landwirt. Beim Besenbinden werden junge Birkenzweige gesammelt, gebündelt und zu einem Besen mit Stil zusammengebunden.

Porträt von Elena Überbacher
Elena Überbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
334.225 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
131.597 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
128.118 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Mehr Kärnten
Wegen Tierquälerei
Nach Videos: Ermittlungen gegen Hundetrainer
Vorweihnachtszeit
Fleißige Männer schnüren Schürze fürs Backen
Niemand verletzt
Waggons in Kärnten entgleist: Hilfszug unterwegs
Um 7 Millionen Euro
Dieses Luxus-Schloss am See steht nun zum Verkauf
Nur noch Rest-Tickets
Mega-Hype um Lindsey Vonn an Grenze zu Österreich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf