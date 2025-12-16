Fleißige Männer schnüren Schürze fürs Backen

„Schließlich sind zehn Männer in der Backstube gestanden, wir hatten ordentlich Spaß“, schmunzelt Alfred. Insgesamt sechs Sorten haben die Männer an dem Abend gebacken: Vanillekipferl, Rumkugeln, Lebkuchen, Linzeraugen, Kokusbusserl und Kekse, die im Anschluss liebevoll verziert wurden. Acht Kilogramm an Teig hat Alfred mit seinen Freunden in Köstlichkeiten verwandelt. „Es war ein toller Abend. Zum Schluss haben wir die Kekse untereinander aufgeteilt und jeder ist mit einer großen Dose heimgegangen.“

Wiederholung 2026

Voller Tatendrang möchte Alfred auch nächstes Jahr ein vorweihnachtliches Zusammenkommen veranstalten. Neben dem gemeinsamen Keksebacken denkt er auch an ein gemeinsames Birkenbesenbinden mit den Männern.