Rob Reiner hatte Streit mit Sohn auf Promi-Party

„Nick hat sich wie verrückt verhalten“

Die „New York Post“ berichtet über einen eskalierenden Disput, in dem es darum gegangen sein soll, dass Rob Reiner seinen Sohn wieder in eine Entzugsklinik schicken wollte. Ein langjähriger Freund sagte der Zeitung, dass der Regiestar und seine Frau Angst um Nick hatten und befürchteten, dass sich sein psychischer Zustand verschlechtere.