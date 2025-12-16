Rob Reiner hatte Streit mit Sohn auf Promi-Party

Rob Reiner und sein Sohn Nick Reiner sollen am Samstagabend bei einer hochkarätigen Hollywood-Promi-Party in einen heftigen Streit geraten sein. Ein Zeuge: „Nick hat alle total verstört, hat sich verrückt verhalten und ständig Leute gefragt, ob sie berühmt seien.“
Der Filmemacher und seine Ehefrau Michele Singer Reiner wurden am Sonntag (14. Dezember) tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Nick, der inzwischen in Gewahrsam genommen wurde, soll laut „People“ bei einer von Conan O’Brien veranstalteten Weihnachtsparty dabei beobachtet worden sein, wie er sich heftig mit seinem Vater stritt.
„Nick hat sich wie verrückt verhalten“
Die „New York Post“ berichtet über einen eskalierenden Disput, in dem es darum gegangen sein soll, dass Rob Reiner seinen Sohn wieder in eine Entzugsklinik schicken wollte. Ein langjähriger Freund sagte der Zeitung, dass der Regiestar und seine Frau Angst um Nick hatten und befürchteten, dass sich sein psychischer Zustand verschlechtere.
Ein Insider sagte: „Nick hat alle total verstört, hat sich verrückt verhalten und ständig Leute gefragt, ob sie berühmt seien.“ Rob und seine Frau verließen die prominent besetzte Party nach dem Streit, berichtete „TMZ“. Das Ehepaar wurde später tot in seinem Haus aufgefunden, und Nick wurde anschließend festgenommen und wegen Mordes angeklagt.
Blutspur in Hotel hinterlassen
Es heißt, seine Schwester Romy, die ihre Eltern tot aufgefunden hat, habe die Behörden darauf hingewiesen, dass ihr Bruder gefährlich sei. Nick Reiner soll zuletzt in einem Gästehaus auf dem Grundstück seiner Eltern gelebt haben, berichtete die „Los Angeles Times“ unter Berufung auf Freunde der Familie.
Er checkte in der Nacht auf Sonntag laut „TMZ“ aber um vier Uhr früh mit seiner Kreditkarte im Hotel The Pierside Santa Monica ein und hinterließ eine Blutspur. Verhaftet wurde er am Sonntag in der Nähe einer U-Bahn-Station rund 24 Kilometer vom kalifornischen Wohnsitz von Rob und Michele Reiner entfernt.
Fox 11 teilte Fotos der Polizei von der Verhaftung auf X:
Der „New York Post“ zufolge steht er im Verdacht, seine Eltern mit einer Machete ermordet zu haben, von durchgeschnittenen Kehlen ist die Rede.
Sohn Nick sprach über Drogensucht
Der Sohn Nick hatte in der Vergangenheit immer wieder öffentlich über seinen Kampf mit einer Drogensucht gesprochen. Er sei als Teenager viele Male auf Entzug gewesen und habe häufig als Obdachloser auf der Straße gelebt, sagte er 2016 der Zeitschrift „People“.
Im Jahr zuvor hatte Rob Reiner mit „Being Charlie“ einen Film über die schwierige Beziehung eines 18 Jahre alten drogenabhängigen Protagonisten namens Charlie und dessen Vater gedreht. An dem Drehbuch arbeitete Sohn Nick mit. Die Arbeit an dem Film sei wie eine gemeinsame Therapie gewesen, sagte der Regisseur damals der Zeitschrift „The New Yorker“.
