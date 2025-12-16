Mann beging Raub mit Sturmmaske und Kampfmesser

2000 Euro Belohnung!

Anschließend packte der Täter das Geld in einen schwarzen Rucksack und flüchtete auf einem Motorrad. Die Wiener Polizei veröffentlichte nun mehrere Fotos des Tatverdächtigen mit der Bitte um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Verdächtige trug laut Polizei eine schwarze Sturmmaske, eine schwarze Motorradjacke sowie dunkle Schuhe und Arbeitshandschuhe.