Mann beging Raub mit Sturmmaske und Kampfmesser

Nächtlicher Schock in Wien und Niederösterreich! Ein maskierter Mann soll im Sommer mehrere Tankstellen überfallen haben – bewaffnet mit einer mutmaßlichen Schusswaffe und einem Kampfmesser forderte er Bargeld und raste anschließend auf einem Motorrad davon. Die Polizei sucht fieberhaft nach Hinweisen.
Angestellte von mehreren Tankstellen kamen noch einmal mit dem Schrecken davon. Ein bislang unbekannter Mann bedrohte am 23. Juli in Wien-Simmering und am 26. August im niederösterreichischen Wolfpassing die Mitarbeiter mit einer mutmaßlichen Schusswaffe.
Verdächtiger trug Kampfmesser
Noch dazu trug er ein deutlich sichtbares Kampfmesser an der Hüfte – ohne Widerrede rückten die Mitarbeiter das Geld heraus. Der Schaden: ein vierstelliger Betrag, so die Polizei am Dienstag.
2000 Euro Belohnung!
Anschließend packte der Täter das Geld in einen schwarzen Rucksack und flüchtete auf einem Motorrad. Die Wiener Polizei veröffentlichte nun mehrere Fotos des Tatverdächtigen mit der Bitte um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Verdächtige trug laut Polizei eine schwarze Sturmmaske, eine schwarze Motorradjacke sowie dunkle Schuhe und Arbeitshandschuhe.
Wer den Mann vor, nach oder während der Tat gesehen hat, soll sich unter 01/31310-33800 melden. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat die Wirtschaftskammer Wien eine Belohnung von 2000 Euro ausgelobt.
