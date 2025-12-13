Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse

Genossen unter sich

Gewundert haben sich weder interne Kritiker, die eben das vor Wochen so prophezeit hatten, noch objektive Beobachter. Schließlich sei die Partnerin des Obmanns erfahren und hochqualifiziert. Ebenso wie Huss ist sie seit mehr als einem Jahrzehnt bei der Kasse tätig – und ebenso ist sie auch SPÖ-Mitglied. Anders als Huss, der seit 2020 Obmann ist, setzte sie sich mit ihrer Bewerbung aber immerhin gegen mehr als 70 Bewerber durch. Hat der enge Draht zum mächtigen ÖGK-Chef da etwa geholfen? Mitnichten, meint man bei der ÖGK auf Anfrage beider Medien. Huss habe eine Befangenheitserklärung abgegeben – auch eine Complianceprüfung sei durchgeführt worden.