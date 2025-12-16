„Mit uns ist einfach immer zu rechnen“

In einem Monat spielen Österreichs Herren die Handball-EM in Dänemark. Team-Star Lukas Hutecek und Hexer Consti Möstl rocken mit Lemgo Lippe die deutsche Bundesliga, sind aktuell überraschend auf dem dritten Platz. Auch die Party ist Teil des Erfolges.
Die Halle bebt. Keeper Consti Möstl hext, pusht sich und die Fans. Und vorne überragt Lukas Hutecek als unaufhaltbarer Spielgestalter. Willkommen in Lemgo, das auch dank Österreichs Team-Stars als Dritter die deutsche Liga, die stärkste der Welt, rockt. „Beeindruckend, dass wir so konstant spielen und erfolgreich sind“, freut sich Hutecek, beim Heim-23:23 am Sonntag gegen den großen THW Kiel und Teamkapitän Niko Bilyk mit vier Toren zweitbester Scorer, während Möstl gleich 35 Prozent der Bälle hielt. „Wir haben eine super Abwehr mit Top-Goalies, machen auch vorne viele gute Sachen. Wir sind schwer auszurechnen und zu bespielen.“
