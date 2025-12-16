Vorteilswelt
Hutecek und Möstl top

„Mit uns ist einfach immer zu rechnen“

Sport-Mix
16.12.2025 12:30
Team-Star Lukas Hutecek im Hit gegen Kiel.
Team-Star Lukas Hutecek im Hit gegen Kiel.(Bild: Lemgo Lippe)

In einem Monat spielen Österreichs Herren die Handball-EM in Dänemark. Team-Star Lukas Hutecek und Hexer Consti Möstl rocken mit Lemgo Lippe die deutsche Bundesliga, sind aktuell überraschend auf dem dritten Platz. Auch die Party ist Teil des Erfolges.

0 Kommentare

Die Halle bebt. Keeper Consti Möstl hext, pusht sich und die Fans. Und vorne überragt Lukas Hutecek als unaufhaltbarer Spielgestalter. Willkommen in Lemgo, das auch dank Österreichs Team-Stars als Dritter die deutsche Liga, die stärkste der Welt, rockt. „Beeindruckend, dass wir so konstant spielen und erfolgreich sind“, freut sich Hutecek, beim Heim-23:23 am Sonntag gegen den großen THW Kiel und Teamkapitän Niko Bilyk mit vier Toren zweitbester Scorer, während Möstl gleich 35 Prozent der Bälle hielt. „Wir haben eine super Abwehr mit Top-Goalies, machen auch vorne viele gute Sachen. Wir sind schwer auszurechnen und zu bespielen.“

