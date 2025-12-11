Sichtung in Wien? Verwirrung um Elch „Emil“ 2.0

Noch in der Nacht auf Donnerstag versuchte die „Krone“ bei der Hotline Näheres zur angeblichen Sensationssichtung in Erfahrung zu bringen, zunächst ohne Ergebnis. Allerdings konnte der angegebene Kontakt erreicht werden – und der Mann war auskunftsfreudig. Er sprach von einer „zu früh versandten Mail, die eigentlich erst am Morgen verschickt werden sollte“. Zudem versprach er einen Rückruf am Morgen mit näheren Infos. Doch der erreichte die „Krone“ bislang nicht ...