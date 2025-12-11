LIVE: Österreich nach Pleite gegen Ukraine gefragt

Nach der unnötigen 3:7-Pleite gegen Norwegen mussten Österreichs Eishockey-Cracks den ersten Rückschlag bei der IIHF U20-WM Division IA einstecken. Allerdings sind Hutzinger & Co. bereits heute im Spiel gegen die Ukraine wieder auf Sieg eingestellt. Dieses Match können sie ab 12.30 Uhr bei uns im Livestream exklusiv miterleben.