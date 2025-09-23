Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Er fährt nur mit ...“

Zum Abschied wurde „Emil“ noch ein Werbestar

Oberösterreich
23.09.2025 20:00
„Emil“, wie wir ihn alle kennen – und viele ihn liebten
„Emil“, wie wir ihn alle kennen – und viele ihn liebten(Bild: Imre Antal)

Es war ein Zufall und spontaner Einfall, der eine oberösterreichische Firma weit über die Grenzen hinaus bekannt machte. Denn sie setzte spontan auf das beliebteste und billigste – nämlich kostenlose – Werbe-Testimonial: „Emil“, den Elch, der in einem Anhänger der Firma eine „Mitfahrgelegenheit“ bekommen hatte.

0 Kommentare

Dass „Emil“ bei seiner Tour durch OÖ zum Werbestar wurde, ist nur eine von zig Geschichten rund um den „Super-Elch“. Weil er in einem Anhänger der Gunskirchner Firma Humer ins Mühlviertel transportiert wurde, postete man stolz das Bild mit einem amüsanten Kommentar in den sozialen Medien.

Das spontane Posting der Anhänger-Firma wurde zigfach geteilt.
Das spontane Posting der Anhänger-Firma wurde zigfach geteilt.(Bild: Humer, Krone KREATIV)

Über die ganze Welt verteilt
Binnen weniger Stunden gab’s zigtausend „Gefällt mir“-Angaben auf Facebook und Instagram und das Posting wurde x-fach geteilt. „Damit haben wir gar nicht gerechnet, es freut uns sehr“, sagt Chef Johannes Humer, der sich von Anrufen gar nicht mehr erwehren konnte. Weil „Emil“ schon weit über die Landesgrenzen von Österreich bekannt ist, verbreitete sich das Bild de facto über die ganze Welt.

Lesen Sie auch:
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Er wandert weiter
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
23.09.2025
Hat jetzt GPS-Sender
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
22.09.2025

Unbezahlbarer Werbewert
Kein hübsches Model oder Star, der neben einem Anhänger steht, hätte diesen Werbewert geschafft. Es gab positive und negative Kommentare – so wie der Umgang mit dem Elch im Allgemeinen.

Kontra-Kommentar 
Es hat uns (fast) alle sehr gefreut

Ich geb’s gerne zu: Am Anfang habe ich über den „Emil“-Hype nur den Kopf geschüttelt. Doch er ist mit der Zeit immer lieber geworden. Angesichts der politischen Riesenhirsche, Wölfe und Vampire, die aktuell die Nachrichtenlage bestimmen, erheiterte der freundliche Elch aus der Nachbarschaft nicht nur mein simples Gemüt.

(Bild: Krone KREATIV, Alexander Schwarzl, Markus Wenzel)

„Emil“ sei’s gegönnt, dass er sich nun im stillen Wald von der Zivilisation erholt.
Aber, ganz ehrlich, als Reporter – und als Leser – hätte ich mich sehr über ein paar nette Chronikgeschichten aus Oberösterreich über unseren „Elch der Herzen“ gefreut. Und imagemäßig war’s für unser Land auch nicht gerade ein Gewinn.

Pro-Kommentar
Richtig machen war unmöglich

Ich kann die Aufregung über Narkose und Reisebeschleunigung für „unseren ,Emil‘“ nicht nachvollziehen. Das Betäuben von Tieren – übrigens auch Menschen – ist Alltag. „Emil“ war kein Versuchskaninchen.

(Bild: Krone KREATIV, Alexander Schwarzl, Markus Wenzel)

Und stellen wir uns mal vor, es wäre nicht passiert. Entweder wäre „Emil“ unter Begleitung von Schaulustigen und mit Steuergeld bezahlten Experten und Polizisten herumgezogen. „Verschwendung“, „armes Tier“, riefen die Kritiker. Oder, das schlimmste Szenario: „Emil“ wäre überfahren worden – „Warum haben die Behörden zugeschaut?“

Also, lieber „Emil“: Alles Gute auf deinem Weg und bitte bleib einfach im Wald!

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Porträt von Christoph Gantner
Christoph Gantner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen unterstreicht: „Wir schließen keine Option aus, ...
Drohnensichtungen
Premier: „Bisher schwerster Anschlag“ auf Dänemark
Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
169.546 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
146.929 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.422 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
1978 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1805 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1600 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Oberösterreich
„Er fährt nur mit ...“
Zum Abschied wurde „Emil“ noch ein Werbestar
Krone Plus Logo
Sensation Kap Verde
Teixeira und sein Traum von der WM in Amerika
Krone Plus Logo
Protokoll zeigt:
Warum Polizist gleich zweimal auf Lenker schoss
ÖVP mit Petition
Im Süden wartet man seit sechs Jahren auf den Bus
Krone Plus Logo
Deal soll Jobs retten
Was der Metaller-Abschluss für Industrieland heißt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf