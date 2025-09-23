Zum Abschied wurde „Emil“ noch ein Werbestar

Und stellen wir uns mal vor, es wäre nicht passiert. Entweder wäre „Emil“ unter Begleitung von Schaulustigen und mit Steuergeld bezahlten Experten und Polizisten herumgezogen. „Verschwendung“, „armes Tier“, riefen die Kritiker. Oder, das schlimmste Szenario: „Emil“ wäre überfahren worden – „Warum haben die Behörden zugeschaut?“

Also, lieber „Emil“: Alles Gute auf deinem Weg und bitte bleib einfach im Wald!