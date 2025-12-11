Influenza: Schon mehr Impfungen als letzte Saison

In Österreich haben sich bereits jetzt rund 180.000 Menschen mehr gegen Influenza impfen lassen als in der gesamten vorigen Saison. Das betonte die Gesundheitskasse ÖGK am Donnerstag. Laut Impfdaten-Dashboard wurden bis Ende der Vorwoche 997.178 Immunisierungen gegen die „echte Grippe“ in den E-Impfpass eingetragen.
Die Grippe-Welle hat zwar rund vier Wochen früher begonnen als in den vergangenen Saisonen. Es sei aber jetzt noch ein guter Zeitpunkt, sich impfen zu lassen, erklärte die ÖGK.
Die Grippesaison dauert in der Regel bis März, wurde betont. Nach der Impfung benötigt das Immunsystem rund 14 Tage, um einen vollständigen Immunschutz aufzubauen. Besonders Risikopatientinnen und -patienten, Menschen ab 60 Jahren und Kinder sollten noch geimpft werden, so der Rat. Für Kinder ab zwei Jahren steht die Impfung vielerorts als Nasenspray zur Verfügung.
Angebot kostenlos
Der Großteil der für die ganze Bevölkerung gratis erhältlichen Impfungen wird von den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten durchgeführt, bei denen das Vakzin nach einer Terminvereinbarung direkt – ohne Umweg in die Apotheke – verfügbar ist. „Ich kann nur an die Bevölkerung appellieren, das kostenlose Impfangebot zu nutzen – zum eigenen Schutz und zum Schutz des Umfelds“, betonte ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter. Zusätzlich empfiehlt die ÖGK Innenräume regelmäßig zu lüften, häufiges Händewaschen und Desinfizieren sowie das Tragen einer Maske bei größeren Menschenansammlungen.
Den diesen Herbst bisher rund eine Million im E-Impfpass eingetragenen Influenza-Impfungen stehen 349.357 Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 gegenüber. Die Corona-Schutzimpfung wird laut österreichischem Impfplan allen ab zwölf Jahren empfohlen, die das Risiko eines möglichen schweren Krankheitsverlaufs reduzieren möchten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.