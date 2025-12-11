Influenza: Schon mehr Impfungen als letzte Saison

Angebot kostenlos

Der Großteil der für die ganze Bevölkerung gratis erhältlichen Impfungen wird von den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten durchgeführt, bei denen das Vakzin nach einer Terminvereinbarung direkt – ohne Umweg in die Apotheke – verfügbar ist. „Ich kann nur an die Bevölkerung appellieren, das kostenlose Impfangebot zu nutzen – zum eigenen Schutz und zum Schutz des Umfelds“, betonte ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter. Zusätzlich empfiehlt die ÖGK Innenräume regelmäßig zu lüften, häufiges Händewaschen und Desinfizieren sowie das Tragen einer Maske bei größeren Menschenansammlungen.