Fast 1 Mio. Stiche

Influenza: Schon mehr Impfungen als letzte Saison

Österreich
11.12.2025 11:48
(Bild: AP/Matthias Rietschel)

In Österreich haben sich bereits jetzt rund 180.000 Menschen mehr gegen Influenza impfen lassen als in der gesamten vorigen Saison. Das betonte die Gesundheitskasse ÖGK am Donnerstag. Laut Impfdaten-Dashboard wurden bis Ende der Vorwoche 997.178 Immunisierungen gegen die „echte Grippe“ in den E-Impfpass eingetragen. 

Die Grippe-Welle hat zwar rund vier Wochen früher begonnen als in den vergangenen Saisonen. Es sei aber jetzt noch ein guter Zeitpunkt, sich impfen zu lassen, erklärte die ÖGK.

Die Grippesaison dauert in der Regel bis März, wurde betont. Nach der Impfung benötigt das Immunsystem rund 14 Tage, um einen vollständigen Immunschutz aufzubauen. Besonders Risikopatientinnen und -patienten, Menschen ab 60 Jahren und Kinder sollten noch geimpft werden, so der Rat. Für Kinder ab zwei Jahren steht die Impfung vielerorts als Nasenspray zur Verfügung.

Lesen Sie auch:
Die aktuelle Influenza-Variante könnte ansteckender sein und zu 20 Prozent mehr Infektionen ...
Klinik Donaustadt:
„Neue Influenza-Variante könnte ansteckender sein“
03.12.2025
Welle Ende Dezember
Influenza-Impfung startet mit mehr Dosen als 2024
07.10.2025

Angebot kostenlos
Der Großteil der für die ganze Bevölkerung gratis erhältlichen Impfungen wird von den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten durchgeführt, bei denen das Vakzin nach einer Terminvereinbarung direkt – ohne Umweg in die Apotheke – verfügbar ist. „Ich kann nur an die Bevölkerung appellieren, das kostenlose Impfangebot zu nutzen – zum eigenen Schutz und zum Schutz des Umfelds“, betonte ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter. Zusätzlich empfiehlt die ÖGK Innenräume regelmäßig zu lüften, häufiges Händewaschen und Desinfizieren sowie das Tragen einer Maske bei größeren Menschenansammlungen.

Den diesen Herbst bisher rund eine Million im E-Impfpass eingetragenen Influenza-Impfungen stehen 349.357 Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 gegenüber. Die Corona-Schutzimpfung wird laut österreichischem Impfplan allen ab zwölf Jahren empfohlen, die das Risiko eines möglichen schweren Krankheitsverlaufs reduzieren möchten.

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
