Olympiasiegerin mit Heli ins Krankenhaus geflogen

Die zweifache Olympiasiegerin wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, die Schweizerin dürfte sich eine Knieverletzung zugezogen haben, eine genaue Diagnose ist jedoch noch nicht bekannt. Ob Gisin im Februar an den Olympischen Spielen in Cortina teilnehmen kann, ist fraglich.