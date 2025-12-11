Olympiasiegerin mit Heli ins Krankenhaus geflogen
Schwerer Sturz
Bangen um Michelle Gisin! Die Schweizerin wurde am Donnerstag mit dem Heli ins Krankenhaus geflogen, nachdem sie im zweiten Abfahrtstraining in St. Moritz schwer gestürzt war.
Michelle Gisin muss um ihre Teilnahme bei den Olympischen Spielen zittern. Die 32-Jährige kam im Abfahrtstraining zu Sturz, nachdem sie die Kontrolle über ihre Skier verloren hatte.
Die zweifache Olympiasiegerin wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, die Schweizerin dürfte sich eine Knieverletzung zugezogen haben, eine genaue Diagnose ist jedoch noch nicht bekannt. Ob Gisin im Februar an den Olympischen Spielen in Cortina teilnehmen kann, ist fraglich.
