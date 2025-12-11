Innovativstes Anti-Doping-Labor in Rom eingeweiht

Das Labor zählte auch bisher schon zu den 28 von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) akkreditierten Zentren und soll nun über Möglichkeiten verfügen, die selbst die Institute in Seibersdorf in Niederösterreich, in Paris, Lausanne oder Köln nicht bieten, teilte der FMSI-Verband mit. In der Einrichtung können sämtliche bekannte und potenziell neue verbotene Substanzen untersucht werden, ohne auf externe Strukturen zurückgreifen zu müssen.