Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Modernste Methoden

Innovativstes Anti-Doping-Labor in Rom eingeweiht

Olympia
11.12.2025 11:57
Symbolbild
Symbolbild(Bild: APA/Patrick Seeger)

In Rom ist am Donnerstag das neue Anti-Doping-Labor eingeweiht worden, das die Proben der Athletinnen und Athleten der Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina im kommenden Februar testen wird. Das vom Verband der italienischen Sportmediziner (FMSI) betriebene Labor gilt als technologisch modernstes und leistungsfähigstes seiner Art weltweit. Auf sechs Stockwerken arbeiten in Rom 35 Spezialisten – darunter Biologen, Chemiker, Pharmakologen und Biotechnologen.

0 Kommentare

Das Labor zählte auch bisher schon zu den 28 von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) akkreditierten Zentren und soll nun über Möglichkeiten verfügen, die selbst die Institute in Seibersdorf in Niederösterreich, in Paris, Lausanne oder Köln nicht bieten, teilte der FMSI-Verband mit. In der Einrichtung können sämtliche bekannte und potenziell neue verbotene Substanzen untersucht werden, ohne auf externe Strukturen zurückgreifen zu müssen.

Die Analysen reichen von Stimulanzien und Steroiden über EPO-Nachweise bis zur Identifikation von Gen-Doping. Zudem wird die Morphologie roter Blutkörperchen untersucht, um Eigenblutdoping zu erkennen. Ab dem 31. Jänner werden dort tausende Olympiaproben erwartet und untersucht.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
172.578 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.663 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
145.005 mal gelesen
Mehr Olympia
Modernste Methoden
Innovativstes Anti-Doping-Labor in Rom eingeweiht
FIS-Entscheidung
Neutrale Flagge: Olympia-Freigabe für erste Russen
Teilnahme nun erlaubt
Olympia: Russen-Klage gegen Ausschluss erfolgreich
12.000 Kilometer
Olympische Fackel geht in Italien auf lange Reise
Olympia 2028
Los Angeles präsentiert unkonventionellen Kalender
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf