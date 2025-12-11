Befragte Österreicher schätzen Sozialpartnerschaft

Ein Großteil der Menschen in Österreich schätzt die Sozialpartnerschaft. 70 Prozent sagten in einer Gallup-Umfrage, dass diese gut für das Land sei. Die Arbeiterkammer (AK) genießt mehr Vertrauen als die zuletzt in Turbulenzen geratene Wirtschaftskammer (WK).
Während der AK 63 Prozent der 1000 Befragten vertrauen, sind es bei der WK nur 33 Prozent. Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) landet hinter der Arbeiterkammer auf dem zweiten Platz (53 Prozent), die Landwirtschaftskammer (LK) folgt mit deutlichem Abstand (35 Prozent) auf dem dritten Platz. Ältere Befragte vertrauen der WK und LK weniger als jüngere. Bei den Vertretungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt es keine Unterschiede nach dem Alter.
Anhängerinnen und Anhänger der FPÖ vertrauen allen Sozialpartnern weniger als die Wählerschaft anderer Parteien. Fast ein Drittel (30 Prozent) aller Befragten hätte gerne mehr politischen Gestaltungsspielraum für die Sozialpartner. 28 Prozent halten ihre derzeitige Rolle für angemessen, ungefähr jede fünfte Person (22 Prozent) findet hingegen, dass der Einfluss der Sozialpartner auf die Politik zu groß ist. Damit ist vor allem die Arbeitgeberseite gemeint.
Fast zwei Drittel (68 Prozent) messen der Sozialpartnerschaft eine entscheidende Bedeutung für den sozialen Frieden bei, etwa genauso viele (66 Prozent) sehen sie als wichtigen Pfeiler wirtschaftlicher Stabilität. Das österreichische Gallup-Institut hat 1000 über 16-Jährige online befragt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.