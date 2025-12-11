Befragte Österreicher schätzen Sozialpartnerschaft

Anhängerinnen und Anhänger der FPÖ vertrauen allen Sozialpartnern weniger als die Wählerschaft anderer Parteien. Fast ein Drittel (30 Prozent) aller Befragten hätte gerne mehr politischen Gestaltungsspielraum für die Sozialpartner. 28 Prozent halten ihre derzeitige Rolle für angemessen, ungefähr jede fünfte Person (22 Prozent) findet hingegen, dass der Einfluss der Sozialpartner auf die Politik zu groß ist. Damit ist vor allem die Arbeitgeberseite gemeint.