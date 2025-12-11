Vorteilswelt
Arbeiterkammer vorne

Befragte Österreicher schätzen Sozialpartnerschaft

Wirtschaft
11.12.2025 11:19
Laut einer aktuellen Gallup-Umfrage vertraut die Bevölkerung der Arbeiterkammer mehr als der ...
Laut einer aktuellen Gallup-Umfrage vertraut die Bevölkerung der Arbeiterkammer mehr als der Wirtschaftskammer (Symbolbild).(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Ein Großteil der Menschen in Österreich schätzt die Sozialpartnerschaft. 70 Prozent sagten in einer Gallup-Umfrage, dass diese gut für das Land sei. Die Arbeiterkammer (AK) genießt mehr Vertrauen als die zuletzt in Turbulenzen geratene Wirtschaftskammer (WK).

Während der AK 63 Prozent der 1000 Befragten vertrauen, sind es bei der WK nur 33 Prozent. Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) landet hinter der Arbeiterkammer auf dem zweiten Platz (53 Prozent), die Landwirtschaftskammer (LK) folgt mit deutlichem Abstand (35 Prozent) auf dem dritten Platz. Ältere Befragte vertrauen der WK und LK weniger als jüngere. Bei den Vertretungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt es keine Unterschiede nach dem Alter.

Anhängerinnen und Anhänger der FPÖ vertrauen allen Sozialpartnern weniger als die Wählerschaft anderer Parteien. Fast ein Drittel (30 Prozent) aller Befragten hätte gerne mehr politischen Gestaltungsspielraum für die Sozialpartner. 28 Prozent halten ihre derzeitige Rolle für angemessen, ungefähr jede fünfte Person (22 Prozent) findet hingegen, dass der Einfluss der Sozialpartner auf die Politik zu groß ist. Damit ist vor allem die Arbeitgeberseite gemeint.

Fast zwei Drittel (68 Prozent) messen der Sozialpartnerschaft eine entscheidende Bedeutung für den sozialen Frieden bei, etwa genauso viele (66 Prozent) sehen sie als wichtigen Pfeiler wirtschaftlicher Stabilität. Das österreichische Gallup-Institut hat 1000 über 16-Jährige online befragt.

