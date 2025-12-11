Wiener Musikhaus: Petition kurz vor 14.000er-Marke

Professor Josef Gumpinger, 1. Pauker im ORF-Radio-Symphonieorchester und Lehrender an der Universität für Musik und darstellende Kunst bezeichnete das drohende Ende des Musikhaus Doblinger als „furchtbar traurigen Stilbruch“: „Für uns Musiker ist das eine Institution im Zentrum von Wien. Der Standort ist ein legendär, die Oper, das ehemalige Konservatorium, die Universität, alles liegt dort in der Nähe.“ Gäbe es das Geschäft in der Dorotheergasse nicht mehr, sei das so, „als wenn man sagt, die Wiener Oper verlegt man jetzt nach St. Pölten. Wobei natürlich nichts gegen St. Pölten spricht – aber es ist einfach nicht mehr das Gleiche“.