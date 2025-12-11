Pallitsch geht im Prater solo auf Rekordjagd

„Besondere Herausforderung“

Leicht wird das Unterfangen aber nicht. Bei diesem VCM-Lauf haben zwar rund 1600 Läufer über 5 km oder 10 km gemeldet, keiner hat jedoch das Format, mit Raphael Pallitsch mitzugehen. „So wird es für mich ein Sololauf, das ist schon eine besondere Herausforderung!“ Dennoch scheint es sehr gut möglich, dass der Olympia- und WM-Teilnehmer nach seinen ÖLV-Rekorden über 1000 m und 1500 m Freiluft sowie 1500 m in der Halle eine weitere Bestmarke läuft. Diesmal auf der Straße …