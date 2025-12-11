Pallitsch geht im Prater solo auf Rekordjagd

Raphael Pallitsch geht diesen Sonntag in Wien auf Rekordjagd. Im Rahmen der Winterlaufserie des Vienna City Marathons greift der 35-Jährige auf der Prater Hauptallee die Bestmarke im 5-km-Straßenlauf an, die Andreas Vojta seit knapp vier Jahren mit 13:48 hält. Pallitsch: „Meine Form ist da, um den Rekord anzugreifen.“
Seine gute Verfassung hatte der Mittelstrecken-Spezialist in diesem Herbst schon bewiesen, als er sich über 14:25 in Ternitz auf 14:10 in Mödling am 30. November verbessert hatte. Die 13:48 sind also in Greifweite. „Ich hoffe nur auf gute Bedingungen“, sagt der für die Union St. Pölten startende Burgenländer.
„Besondere Herausforderung“
Leicht wird das Unterfangen aber nicht. Bei diesem VCM-Lauf haben zwar rund 1600 Läufer über 5 km oder 10 km gemeldet, keiner hat jedoch das Format, mit Raphael Pallitsch mitzugehen. „So wird es für mich ein Sololauf, das ist schon eine besondere Herausforderung!“ Dennoch scheint es sehr gut möglich, dass der Olympia- und WM-Teilnehmer nach seinen ÖLV-Rekorden über 1000 m und 1500 m Freiluft sowie 1500 m in der Halle eine weitere Bestmarke läuft. Diesmal auf der Straße …
Der VCM startet mit diesem Rennen seine traditionelle Winterlaufserie. Start ist am Sonntag um 10.00 Uhr für die 5 Kilometer und um 11.10 Uhr für die 10 Kilometer. Viele nutzen diese Veranstaltung als Vorbereitung auf den Vienna City Marathon am 19. April 2026.
Olaf Brockmann
