Entscheidung gefallen! Salzburg ohne Letsch

Salzburg muss das Europa-League-Auswärtsspiel in Freiburg ohne Trainer Thomas Letsch bestreiten. Der 57-Jährige liegt weiterhin mit einem grippalen Infekt im Bett, weshalb er nicht in den Breisgau reisen kann. Bis zuletzt hatten die Bullen gehofft, dass der Deutsche noch nachkommen wird, doch aufgrund seines Gesundheitszustands und der langen Anreise entschied man sich schlussendlich dagegen. "Co" Kai Hesse wird für ihn heute (21) übernehmen.