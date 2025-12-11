Entscheidung gefallen! Salzburg ohne Letsch

Unternehmenspleiten in Salzburg stiegen rasant an
Nachdem Salzburg-Trainer Thomas Letsch am Mittwoch nicht mit der Mannschaft nach Freiburg reisen konnte, die „Krone“ hatte berichtet, ist nun klar, dass er auch nicht nachkommen wird.
Salzburg muss das Europa-League-Auswärtsspiel in Freiburg ohne Trainer Thomas Letsch bestreiten. Der 57-Jährige liegt weiterhin mit einem grippalen Infekt im Bett, weshalb er nicht in den Breisgau reisen kann. Bis zuletzt hatten die Bullen gehofft, dass der Deutsche noch nachkommen wird, doch aufgrund seines Gesundheitszustands und der langen Anreise entschied man sich schlussendlich dagegen. "Co" Kai Hesse wird für ihn heute (21) übernehmen.
Salzburg hofft, dass Letsch am Sonntag beim Heimspiel gegen den WAC wieder mit dabei sein kann.
