Rechtsparteien als US-Alliierte

EINERSEITS hört man nun von der etablierten EU-Politik wie von linksliberalen Medien, dass die Rechten eben so etwas wie die „dritte Kolonne“ Donald Trumps seien. Sie wollten so wie er die Zerstörung der Europäischen Union. Ein Treppenwitz der Geschichte ist es da allerdings, wenn gleichzeitig verkündet wird, dass ebendiese Rechtsparteien, darunter die österreichische FPÖ, die trojanischen Pferde Putins in der EU seien.