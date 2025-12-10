Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen

Doch einen nicht so kleinen Teil der Lohnnebenkosten könnte man leichter einsparen oder etwa aus dem Budget finanzieren. Rund 2000 Euro (3,7 Prozent) zahlt ein Arbeitgeber für einen durchschnittlichen Arbeitnehmer in den Familienlastenausgleichsfonds (finanziert Kindergeld, Familienbeihilfe usw., kurz „FLAF“) ein, 1680 Euro entfallen auf die Kommunalsteuer, 202 Euro auf die Wirtschaftskammer-Umlage 2 und 240 Euro auf die Wohnbauförderung. In Wien steigt nächstes Jahr der Beitrag zur Wohnbauförderung, den neben den Arbeitgebern auch Beschäftigte zahlen, sogar um 50 Prozent.