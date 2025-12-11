„Bibi Blocksberg“: Charmantes Kindermusical

Junghexe Bibi ist aus dem Häuschen: Der Hexenkongress steigt heuer am Blocksberg. Aufgrund ihrer jugendlichen Unerfahrenheit wird Bibi aber nur als Hilfskraft eingesetzt. Kaum treffen die ersten Hexen ein, geraten die Ereignisse schnell außer Kontrolle. Können Bibi und ihre Freunde das Chaos bändigen? Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zum charmanten Kindermusical „Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen“.
Die titelgebende Reunion der Magierinnen findet nur alle 13 Jahre statt, und natürlich will Junghexe Bibi (Nala) daran teilnehmen. Doch aufgrund ihrer jugendlichen Unerfahrenheit wird sie nur als Hilfskraft beim Hexenkongress eingesetzt und zudem von der gestrengen Severa (Heike Makatsch) kaum aus den Augen gelassen.
Hex, hex! Bibi wäre nicht Bibi, hätte sie nicht dennoch jede Menge Schabernack in petto. Bald wabert Spülmaschinenschaum durch die Gänge des Austragungsortes. Anders als die „Bibi & Tina“-Filme kreist dieses Abenteuer nicht um Teenie-Schwärmereien, sondern will als Kindermusical ein ganz junges Publikum unterhalten. Der einem charmanten Oldschool-Muster folgende Streifen empfiehlt sich als kunterbunter Familienfilm, der von der Spielfreude seiner Darsteller profitiert.
Amüsant, dass Größen wie Maria Happel und Sophie Rois im Club der Zauberinnen zu finden sind.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.