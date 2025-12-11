„Bibi Blocksberg“: Charmantes Kindermusical

Hex, hex! Bibi wäre nicht Bibi, hätte sie nicht dennoch jede Menge Schabernack in petto. Bald wabert Spülmaschinenschaum durch die Gänge des Austragungsortes. Anders als die „Bibi & Tina“-Filme kreist dieses Abenteuer nicht um Teenie-Schwärmereien, sondern will als Kindermusical ein ganz junges Publikum unterhalten. Der einem charmanten Oldschool-Muster folgende Streifen empfiehlt sich als kunterbunter Familienfilm, der von der Spielfreude seiner Darsteller profitiert.