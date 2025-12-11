Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kino-Kritik

„Bibi Blocksberg“: Charmantes Kindermusical

Unterhaltung
11.12.2025 12:00

Junghexe Bibi ist aus dem Häuschen: Der Hexenkongress steigt heuer am Blocksberg. Aufgrund ihrer jugendlichen Unerfahrenheit wird Bibi aber nur als Hilfskraft eingesetzt. Kaum treffen die ersten Hexen ein, geraten die Ereignisse schnell außer Kontrolle. Können Bibi und ihre Freunde das Chaos bändigen? Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zum charmanten Kindermusical „Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen“.

0 Kommentare

Die titelgebende Reunion der Magierinnen findet nur alle 13 Jahre statt, und natürlich will Junghexe Bibi (Nala) daran teilnehmen. Doch aufgrund ihrer jugendlichen Unerfahrenheit wird sie nur als Hilfskraft beim Hexenkongress eingesetzt und zudem von der gestrengen Severa (Heike Makatsch) kaum aus den Augen gelassen.

Der Hexenkongress gerät aus dem Ruder und die Freunde müssen das Chaos bändigen.
Der Hexenkongress gerät aus dem Ruder und die Freunde müssen das Chaos bändigen.(Bild: LEONINE)

Hex, hex! Bibi wäre nicht Bibi, hätte sie nicht dennoch jede Menge Schabernack in petto. Bald wabert Spülmaschinenschaum durch die Gänge des Austragungsortes. Anders als die „Bibi & Tina“-Filme kreist dieses Abenteuer nicht um Teenie-Schwärmereien, sondern will als Kindermusical ein ganz junges Publikum unterhalten. Der einem charmanten Oldschool-Muster folgende Streifen empfiehlt sich als kunterbunter Familienfilm, der von der Spielfreude seiner Darsteller profitiert.

Lesen Sie auch:
„Wicked: Teil 2“: Ab sofort im Kino.
„Krone“-Kino-Kritik
„Wicked: Teil 2“: Eine märchenhafte Odyssee
20.11.2025
Jared Bush packt aus
Interview mit Regisseur: So wild wird Zoomania 2!
26.11.2025
„Krone“-Kino-Kritik
„Eternity“: Romantik-Komödie mit Elizabeth Olsen
05.12.2025

Amüsant, dass Größen wie Maria Happel und Sophie Rois im Club der Zauberinnen zu finden sind.

Porträt von Christina Krisch
Christina Krisch
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
172.578 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.663 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
145.005 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf