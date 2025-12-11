„Dornröschenschlaf“ am Steinhof „behutsam beendet“

„Sanieren hat etwas mit Heilen zu tun“

Das Architekturbüro Ablinger, Vedral und Partner verspricht eine schonende Umgestaltung des denkmalgeschützten Gebäudes, bei der man im Wesentlichen nur die neuen barrierefreien Zugänge bemerken werde. Man wolle „Vorhandenes respektieren“ und das Haus „mit neuem Glanz erfüllen“: „Sanieren hat etwas mit Heilen zu tun, Heilen mit Erneuerung. Eine gute Sanierung belebt das Haus.“