„Dornröschenschlaf“ am Steinhof „behutsam beendet“

Mit dem Beginn der Umgestaltung des einstigen Spitalspavillons 18 in ein Atelierhaus sieht Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner (SPÖ) den bisherigen „Dornröschenschlaf“ am Otto-Wagner-Areal in Wien-Penzing „ganz behutsam beendet“. Entstehen soll ein Anziehungspunkt für Künstler aus dem In- und Ausland.
Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler spricht von einem „Meilenstein“ für Wiens Kulturlandschaft, der die Stadt ab 2027 auch international als Standort für Gegenwartskunst etablieren soll. Die Räume des Pavillons sollen zu Ateliers vor allem für bildende Künstler umgestaltet werden. Als Betreiber fungiert die ausgegliederte „Stadt Wien Kultur GmbH“, als Leiterin wurde im vergangenen Sommer die Kuratorin Daniela Hahn bestimmt.
„Sanieren hat etwas mit Heilen zu tun“
Das Architekturbüro Ablinger, Vedral und Partner verspricht eine schonende Umgestaltung des denkmalgeschützten Gebäudes, bei der man im Wesentlichen nur die neuen barrierefreien Zugänge bemerken werde. Man wolle „Vorhandenes respektieren“ und das Haus „mit neuem Glanz erfüllen“: „Sanieren hat etwas mit Heilen zu tun, Heilen mit Erneuerung. Eine gute Sanierung belebt das Haus.“
Als Beleg für den sorgfältigen Umgang mit der Substanz wird darauf verwiesen, dass jede einzelne der originalen Jugendstil-Fliesen in Handarbeit vom Untergrund gelöst und nach der Sanierung der Gemäuer wiederverwendet werde – dann mit einem eigens entwickelten Spezialkleber, um den „langfristigen Erhalt der wertvollen historischen Bausubstanz zu sichern“.
Neben der Sanierung der Bausubstanz wird auch die Energieversorgung auf neue Beine gestellt. Das Atelierhaus bekommt Photovoltaik-Panele auf das Dach und wird an das größte Erdwärme-Energieprojekt Wiens angeschlossen, das derzeit auf dem Gelände entsteht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.