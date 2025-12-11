Vorteilswelt
Baubeginn für Ateliers

„Dornröschenschlaf“ am Steinhof „behutsam beendet“

Wien
11.12.2025 11:00
2027 sollen Künstler im früheren Pflege-Pavillon einziehen.
2027 sollen Künstler im früheren Pflege-Pavillon einziehen.

Mit dem Beginn der Umgestaltung des einstigen Spitalspavillons 18 in ein Atelierhaus sieht Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner (SPÖ) den bisherigen  „Dornröschenschlaf“ am Otto-Wagner-Areal in Wien-Penzing „ganz behutsam beendet“. Entstehen soll ein Anziehungspunkt für Künstler aus dem In- und Ausland.

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler spricht von einem „Meilenstein“ für Wiens Kulturlandschaft, der die Stadt ab 2027 auch international als Standort für Gegenwartskunst etablieren soll. Die Räume des Pavillons sollen zu Ateliers vor allem für bildende Künstler umgestaltet werden. Als Betreiber fungiert die ausgegliederte „Stadt Wien Kultur GmbH“, als Leiterin wurde im vergangenen Sommer die Kuratorin Daniela Hahn bestimmt.

„Sanieren hat etwas mit Heilen zu tun“
Das Architekturbüro Ablinger, Vedral und Partner verspricht eine schonende Umgestaltung des denkmalgeschützten Gebäudes, bei der man im Wesentlichen nur die neuen barrierefreien Zugänge bemerken werde. Man wolle „Vorhandenes respektieren“ und das Haus „mit neuem Glanz erfüllen“: „Sanieren hat etwas mit Heilen zu tun, Heilen mit Erneuerung. Eine gute Sanierung belebt das Haus.“

Die früheren Bettensäle für pflegebedürftige Patientinnen sollen Künstler inspirieren.
Die früheren Bettensäle für pflegebedürftige Patientinnen sollen Künstler inspirieren.

Als Beleg für den sorgfältigen Umgang mit der Substanz wird darauf verwiesen, dass jede einzelne der originalen Jugendstil-Fliesen in Handarbeit vom Untergrund gelöst und nach der Sanierung der Gemäuer wiederverwendet werde – dann mit einem eigens entwickelten Spezialkleber, um den „langfristigen Erhalt der wertvollen historischen Bausubstanz zu sichern“.

Lesen Sie auch:
Neben den Uni-Räumlichkeiten wird auch das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands ...
Öffentlich zugänglich
Otto-Wagner-Areal wird zu Campus Musikuniversität
27.03.2025
Mit EU-Geld
Wien erstellt Nutzungsplan für Jugendstil-Areal
01.06.2024
Luxus statt Spital?
Wiener sorgen sich um berühmte Steinhof-Bauten
29.11.2023

Neben der Sanierung der Bausubstanz wird auch die Energieversorgung auf neue Beine gestellt. Das Atelierhaus bekommt Photovoltaik-Panele auf das Dach und wird an das größte Erdwärme-Energieprojekt Wiens angeschlossen, das derzeit auf dem Gelände entsteht.

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Baubeginn für Ateliers
„Dornröschenschlaf“ am Steinhof „behutsam beendet“
„Kultur verteidigen“
Wiener Musikhaus: Petition kurz vor 14.000er-Marke
Das steckt dahinter
Sichtung in Wien? Verwirrung um Elch „Emil“ 2.0
Krone Plus Logo
Serientäter am Werk?
Feuerteufel auf Landstraße schlug schon wieder zu
Krone Plus Logo
Horror-Beichte
So wollte Jennis Ex die Leiche verschwinden lassen
