Ex-Freund gesteht Mord an vermisster Jenni (21)

Aber in Verhören blieb der gelernte Gärtner standhaft dabei: „Ich bin überzeugt, dass sich meine Freundin freiwillig ins Ausland abgesetzt hat.“ Und bei Suchaktionen, in besagten Gegenden, in die er sich – „in meinem Liebeskummer, Jenni hatte nämlich vor ihrem Weggehen mit mir Schluss gemacht“ – zurückgezogen haben wollte, konnte keine Spur von der „Abgängigen“ gefunden werden. „Keine Leiche, keine Anklage“, hieß es schließlich, also blieb er frei.