Gefahr rasch erkannt

So stoppte Lkw-Held (32) betrunkenen Geisterfahrer

Tirol
11.12.2025 10:43
Ein Lkw-Fahrer konnte in Tirol Schlimmeres verhindern und einen Geisterfahrer stoppen ...
Ein Lkw-Fahrer konnte in Tirol Schlimmeres verhindern und einen Geisterfahrer stoppen (Symbolbild).(Bild: rbkelle - stock.adobe.com)

Geistesgegenwärtig verhinderte ein Lkw-Lenker (32) am Mittwoch in Vomp (Tirol), dass ein betrunkener 61-Jähriger als Geisterfahrer über die Tiroler Inntalautobahn raste. Als die Polizei eintraf, verhielt sich der Beschuldigte unkooperativ und beleidigte die Beamten.

Laut Polizei wollte der stark betrunkene Einheimische gegen 17.10 Uhr bei der Autobahnanschlussstelle in Vomp (Bezirk Schwaz) fälschlicherweise über die Abfahrtsrampe auf die Autobahn auffahren. Doch weit kam der 61-Jährige glücklicherweise nicht.

Zitat Icon

Zu einer Kollision mit dem Lkw kam es nicht. Es entstand keine konkrete Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer.

Die Polizei

Nach rund 300 Metern auf dem Zubringer kam ihm ein von der Autobahn abfahrender Lkw entgegen. Der 32-jährige Fahrer erkannte die Situation rasch und stellte seinen Lkw so, dass der Autolenker nicht vorbeikommen konnte. Anschließend alarmierte er die Polizei. 

Tipps bei Geisterfahrer-Alarm

  • Nicht überholen.
  • Ruhig bleiben.
  • Tempo reduzieren. Bei Konfrontation notwendige Ausweichmanöver im niedrigen Geschwindigkeitsbereich durchführen.
  • Alarmblinkanlage einschalten.
  • Nach Möglichkeit einen Parkplatz aufsuchen und warten, bis über das Radio eine Entwarnung durchgegeben wird.

Polizist beleidigt, Alkotest verweigert
Als die Beamten eintrafen, verhielt sich der Betrunkene laut Bericht der Exekutive unkooperativ und beleidigte einen Polizisten. Weil er den Alkotest verweigerte, wurde ihm vorläufig der Führerschein abgenommen.

Lesen Sie auch:
Allein am Knoten Villach wurden im vergangenen Jahr 65 Geisterfahrer gemeldet
Krone Plus Logo
Kilometerlanger Irrweg
Geisterfahrer-Alarm: So verhalten Sie sich richtig
10.12.2025
Verirrter Israeli:
Erwischtem Geisterfahrer war das Bußgeld zu hoch
24.09.2025
Gefährliche Fahrt
Geisterfahrer mit Kindern im Auto gestoppt
14.09.2025

Auf den Einheimischen kommen nun mehrere Anzeigen wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung und wegen Ehrenkränkung zu. Sein Pkw wurde vorschriftsmäßig abgeschleppt.

Ähnliche Themen
Schwaz
Polizei
InntalautobahnGeisterfahrer
Tirol

