So stoppte Lkw-Held (32) betrunkenen Geisterfahrer

Geistesgegenwärtig verhinderte ein Lkw-Lenker (32) am Mittwoch in Vomp (Tirol), dass ein betrunkener 61-Jähriger als Geisterfahrer über die Tiroler Inntalautobahn raste. Als die Polizei eintraf, verhielt sich der Beschuldigte unkooperativ und beleidigte die Beamten.
Laut Polizei wollte der stark betrunkene Einheimische gegen 17.10 Uhr bei der Autobahnanschlussstelle in Vomp (Bezirk Schwaz) fälschlicherweise über die Abfahrtsrampe auf die Autobahn auffahren. Doch weit kam der 61-Jährige glücklicherweise nicht.
Zu einer Kollision mit dem Lkw kam es nicht. Es entstand keine konkrete Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer.
Die Polizei
Nach rund 300 Metern auf dem Zubringer kam ihm ein von der Autobahn abfahrender Lkw entgegen. Der 32-jährige Fahrer erkannte die Situation rasch und stellte seinen Lkw so, dass der Autolenker nicht vorbeikommen konnte. Anschließend alarmierte er die Polizei.
Polizist beleidigt, Alkotest verweigert
Als die Beamten eintrafen, verhielt sich der Betrunkene laut Bericht der Exekutive unkooperativ und beleidigte einen Polizisten. Weil er den Alkotest verweigerte, wurde ihm vorläufig der Führerschein abgenommen.
Auf den Einheimischen kommen nun mehrere Anzeigen wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung und wegen Ehrenkränkung zu. Sein Pkw wurde vorschriftsmäßig abgeschleppt.
