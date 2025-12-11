Ski-Legende verärgert: „Nicht zu entschuldigen“

Im „Blick“-Podcast „Apres-Ski“ beschwerte sich Russi: „Anstatt den Fahrer zu zeigen, sieht man das Netz oder das Tor flattern. Das sind Sachen, die nicht zu entschuldigen sind.“ Bei der Übertragung der Beaver-Creek-Rennen waren SRF, ORF und Co. auf die Bilder der US-amerikanischen Kollegen angewiesen. Die Steilheit der Piste und spannende Momente seien dabei völlig untergegangen, so die Kritik des Abfahrt-Olympiasiegers von 1972.