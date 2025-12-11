FPÖ-Hofer vor Abschied: „Ich leide wie ein Hund!“

Zum Bundespräsidentenamt würde er nicht Nein sagen

Seine künftige Tätigkeit bedeutet also „keinen Abschied aus der Politik“, betonte Hofer. Klubobmann kann er neben einem Engagement in der Privatwirtschaft zwar nicht bleiben. Ob er Landtagsabgeordneter bleibt, ist noch offen, ebenso wer die Position des Klubobmanns übernehmen würde. „Im Gemeinderat in Pinkafeld werde ich jedenfalls bis zum Ende der Periode sitzen. Wenn die Freiheitlichen mich auch anderswo brauchen, bin ich immer bereit. Als Berater oder als Wirtschaftsexperte in der nächsten Bundesregierung, wenn die Freiheitlichen hoffentlich bald regieren.“