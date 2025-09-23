Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar

Experten geben keine exakten Standortdaten weiter

Man habe sich bewusst dafür entschieden, „dass nur ein sehr kleiner Personenkreis aus der Wissenschaft Zugriff auf die aktuellen GPS-Daten von ,Emil‘ erhält“, sagte die zuständige Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP). Das Experten-Trio berichte ausschließlich an sie und an die SOKO-Elch – allerdings ohne die exakten Standortdaten weiterzugeben, denn „Emil“ soll wieder ganz Wildtier sein dürfen. Er finde derzeit in seinen natürlichen Rhythmus zurück, wie die vermehrte Tagesaktivität zeige.