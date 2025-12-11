Downhill-Weltmeisterin Höll wechselt Team

„Fühle mich total unwohl“: Haaser lässt Rennen aus
Österreichs Mountainbike-Star Valentina Höll fährt künftig für das Team Commencal Schwalbe Les Orres. Das gaben die vierfache Downhill-Elite-Weltmeisterin sowie ihr neuer Arbeitgeber am Donnerstag bekannt.
„Ich bin unglaublich aufgeregt, Teil einer so renommierten Rennsport-Familie zu werden“, sagte die Salzburgerin via Aussendung. Grund für den Wechsel ist, dass Hölls bisheriger Bike-Partner YT Industries in Insolvenz ging – ihr Team YT Mob musste den Rennbetrieb einstellen.
Auch der steirische Downhiller Andreas Kolb wechselte aufgrund der YT-Turbulenzen und schloss sich dem Santa Cruz Syndikat an.
