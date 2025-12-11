Komplizierter Lohnzettel: Kennen Sie Ihre Abgaben?

Viele kennen ihr Nettogehalt und auch ihren Bruttobezug; doch nur wenige wissen, wie hoch das echte Brutto ist. Also die Gesamtsumme, die ein Unternehmen für einen Arbeitnehmer tatsächlich aufbringen muss. Ein aktueller Bericht zeigt erneut, wie groß diese Lücke – besonders in Österreich – ist. Unsere Frage des Tages vom 11. Dezember lautet: Komplizierter Lohnzettel: Wissen Sie, welche Abgaben Sie bezahlen?
Ihre Meinung zählt!
Würden Sie eine verpflichtende Gesamtkosten-Aufschlüsselung auf dem Lohnzettel unterstützen, oder halten Sie das für überflüssig? Würden offen ausgewiesene Lohnnebenkosten Ihre Einstellung zur Politik oder zu Ihrem Arbeitgeber verändern? Finden Sie die Lohnnebenkosten in Österreich zu hoch, oder sind sie aus Ihrer Sicht gerechtfertigt?
Wir freuen uns auf Ihre Einschätzungen in den Kommentaren!
