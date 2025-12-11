Komplizierter Lohnzettel: Kennen Sie Ihre Abgaben?

Viele kennen ihr Nettogehalt und auch ihren Bruttobezug; doch nur wenige wissen, wie hoch das echte Brutto ist. Also die Gesamtsumme, die ein Unternehmen für einen Arbeitnehmer tatsächlich aufbringen muss. Ein aktueller Bericht zeigt erneut, wie groß diese Lücke – besonders in Österreich – ist. Unsere Frage des Tages vom 11. Dezember lautet: Komplizierter Lohnzettel: Wissen Sie, welche Abgaben Sie bezahlen?