Goldschmuck nur bedingt als Wertanlage geeignet

Gold liegt derzeit als sichere Wertanlage im Trend. Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich hat jetzt Tipps gegeben, worauf beim Kauf geachtet werden sollte. Empfohlen wird etwa eine kleine Stückelung bei Münzen und Barren.
Zwischen dem An- und Verkaufskurs gibt es nämlich meist eine große Spanne. Wer zu einem ungünstigen Zeitpunkt verkaufen muss, profitiert von kleineren Einheiten. Auf diese Weise könne man nur so viel veräußern, wie unbedingt nötig sei, und den Rest für Zeiten mit besserem Preis zurückbehalten, sagten die Konsumentenschützerinnen und Konsumentenschützer. Beim Kauf lohne sich ein Preisvergleich, denn die Kurse seien nicht einheitlich. Unterschiedliche Händlerinnen und Händler verwenden unterschiedliche Zeitpunkte des London Gold Fixings als Grundlage. Zudem variieren Gebühren und Aufschläge.
Grundsätzlich rät der Konsumentenschutz, das Edelmetall ausschließlich bei zertifizierten Banken, Händlerinnen und Händlern zu kaufen. Wichtig ist es, den Kaufbeleg und die Seriennummer zu dokumentieren, um bei einem späteren Wiederverkauf oder einem Versicherungsfall die Herkunft des Goldes nachweisen zu können. Derzeit ist der Goldpreis hoch, weshalb ab einem gewissen Wert ein Tresor oder Bankschließfach zur sicheren Verwahrung angedacht werden sollte.
Goldschmuck sei hingegen nur bedingt als Wertanlage geeignet, heißt es. Der Preis enthalte hohe Aufschläge für Verarbeitung und Design. Wer den Schmuck verkaufen wolle, erhalte oft nur den Materialwert, sprich Schmelzpreis. Deshalb sei Schmuck eher ein persönliches Geschenk als eine renditestarke Geldanlage, teilte die AK mit.
