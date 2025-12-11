Goldschmuck nur bedingt als Wertanlage geeignet

Zwischen dem An- und Verkaufskurs gibt es nämlich meist eine große Spanne. Wer zu einem ungünstigen Zeitpunkt verkaufen muss, profitiert von kleineren Einheiten. Auf diese Weise könne man nur so viel veräußern, wie unbedingt nötig sei, und den Rest für Zeiten mit besserem Preis zurückbehalten, sagten die Konsumentenschützerinnen und Konsumentenschützer. Beim Kauf lohne sich ein Preisvergleich, denn die Kurse seien nicht einheitlich. Unterschiedliche Händlerinnen und Händler verwenden unterschiedliche Zeitpunkte des London Gold Fixings als Grundlage. Zudem variieren Gebühren und Aufschläge.