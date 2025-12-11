Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hohe Preisaufschläge

Goldschmuck nur bedingt als Wertanlage geeignet

Wirtschaft
11.12.2025 11:42
Wer Gold als sichere Wertanlage nutzen möchte, sollte besser auf Münzen und Barren als auf ...
Wer Gold als sichere Wertanlage nutzen möchte, sollte besser auf Münzen und Barren als auf Schmuck setzen.(Bild: APA/Barbara Gindl)

Gold liegt derzeit als sichere Wertanlage im Trend. Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich hat jetzt Tipps gegeben, worauf beim Kauf geachtet werden sollte. Empfohlen wird etwa eine kleine Stückelung bei Münzen und Barren.

0 Kommentare

Zwischen dem An- und Verkaufskurs gibt es nämlich meist eine große Spanne. Wer zu einem ungünstigen Zeitpunkt verkaufen muss, profitiert von kleineren Einheiten. Auf diese Weise könne man nur so viel veräußern, wie unbedingt nötig sei, und den Rest für Zeiten mit besserem Preis zurückbehalten, sagten die Konsumentenschützerinnen und Konsumentenschützer. Beim Kauf lohne sich ein Preisvergleich, denn die Kurse seien nicht einheitlich. Unterschiedliche Händlerinnen und Händler verwenden unterschiedliche Zeitpunkte des London Gold Fixings als Grundlage. Zudem variieren Gebühren und Aufschläge.

Grundsätzlich rät der Konsumentenschutz, das Edelmetall ausschließlich bei zertifizierten Banken, Händlerinnen und Händlern zu kaufen. Wichtig ist es, den Kaufbeleg und die Seriennummer zu dokumentieren, um bei einem späteren Wiederverkauf oder einem Versicherungsfall die Herkunft des Goldes nachweisen zu können. Derzeit ist der Goldpreis hoch, weshalb ab einem gewissen Wert ein Tresor oder Bankschließfach zur sicheren Verwahrung angedacht werden sollte.

Lesen Sie auch:
Deutsche Edelmetallhändler rechnen auch 2026 mit einem Gold-Rekordhoch. 
Wann endet die Rally?
Experten rechnen auch 2026 mit Gold-Rekordhoch
08.12.2025
Nachfrage sinkt, aber:
Anstieg des Goldpreises derzeit nicht zu bremsen
03.08.2025

Goldschmuck sei hingegen nur bedingt als Wertanlage geeignet, heißt es. Der Preis enthalte hohe Aufschläge für Verarbeitung und Design. Wer den Schmuck verkaufen wolle, erhalte oft nur den Materialwert, sprich Schmelzpreis. Deshalb sei Schmuck eher ein persönliches Geschenk als eine renditestarke Geldanlage, teilte die AK mit.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
172.159 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.659 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
137.284 mal gelesen
Mehr Wirtschaft
Hohe Preisaufschläge
Goldschmuck nur bedingt als Wertanlage geeignet
Spot sorgt für Ärger
Zu gruselig: McDonald‘s stoppt Weihnachtswerbung
Krone Plus Logo
So sehen‘s die Wirte
Weihnachtsfeier-Storno: „Leute sind unverschämter“
Arbeiterkammer vorne
Befragte Österreicher schätzen Sozialpartnerschaft
„Kultur verteidigen“
Wiener Musikhaus: Petition kurz vor 14.000er-Marke
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf