Benkos Halali: Kind (9) soll Hirsch erlegt haben

Bei einem dieser Jagdausflüge war ein neunjähriges Kind mit dabei. Das wäre an sich noch kein Problem, gäbe es nicht den bösen Verdacht, dass der Minderjährige einen Hirsch zur Strecke gebracht haben soll. Das geht aus Zufallsfunden bei den Ermittlungen der Soko Signa hervor, die der „Krone“ und „News“ vorliegen. Demnach habe sich Benkos Ehefrau Nathalie Mitte Februar 2025, drei Wochen nach der Festnahme ihres Mannes, in Gesprächen im Jagdhof ein genaueres Bild zu potenziellen Verfehlungen ihres Mannes René im dortigen Jagdgebiet gemacht.