Veraltete Infrastruktur hemmt deutsche Wirtschaft

„Die deutsche Wirtschaft hat sich auf niedrigem Niveau stabilisiert. Für mehr als ein mageres Plus reicht es aber bisher nicht“, sagte Konjunkturchef Stefan Kooths. Das Ifo-Institut rechnet gar nur mit einem Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent im kommenden Jahr. „Die deutsche Wirtschaft passt sich dem Strukturwandel durch Innovationen und neue Geschäftsmodelle nur langsam und kostspielig an. Zusätzlich werden Unternehmen und Neugründungen im Besonderen durch bürokratische Hürden und eine veraltete Infrastruktur behindert“, teilte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser zum Hintergrund mit.