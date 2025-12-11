Lehrer als Voyeur auf einer Damen-Toilette ertappt

Für Lehrer gelten – das weiß man spätestens seit dem Fall der selbst ernannten Orgasmus-Päpstin – ganz besondere moralische Grundsätze, auch in der Freizeit. Doch was ein 57-jähriger Pädagoge, der an einer Schule im Mühlviertel unterrichtet, Anfang November gemacht haben soll, ist nicht nur moralisch, sondern auch rechtlich verwerflich.