Lehrer als Voyeur auf einer Damen-Toilette ertappt

Ein Pädagoge (57) aus Oberösterreich fotografierte im November in einem Kulturzentrum mit seinem Smartphone heimlich eine Frau, die gerade auf der Toilette war. Er wurde dabei ertappt und muss sich nun vor Gericht verantworten. Doch dem Lehrer droht noch viel mehr Ungemach.
Für Lehrer gelten – das weiß man spätestens seit dem Fall der selbst ernannten Orgasmus-Päpstin – ganz besondere moralische Grundsätze, auch in der Freizeit. Doch was ein 57-jähriger Pädagoge, der an einer Schule im Mühlviertel unterrichtet, Anfang November gemacht haben soll, ist nicht nur moralisch, sondern auch rechtlich verwerflich.
