Volle Berufung in Bohrloch-Affäre eingelegt

Groß war gestern die Erleichterung, als die Richterin am Bezirksgericht Graz den Freispruch für die Mutter jenes 12-jährigen Mädchens verkündete, das ein Loch in den Kopf eines steirischen Patienten gebohrt haben soll. Diese dürfte nun dahin sein, denn die Staatsanwaltschaft Graz hat volle Berufung angemeldet.
„Es kann nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass das Mädchen alleine gebohrt hat oder am Bohrer Druck ausgeübt hat“, begründete Bezirksrichterin Gundula Neudeck den Freispruch für die Neurochirurgin und Mutter der zwölfjährigen Schülerin und den Operateur, auf dessen Hand sie ihre Hände nur gelegt haben will.
Die Staatsanwaltschaft Graz hat volle Berufung angemeldet.
Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz
Den beiden Angeklagten fiel sichtlich ein riesiger Stein vom Herzen, vor allem der junge Neurochirurg, der als enorm talentiert gilt, brach in Tränen aus. Doch nun wurde bekannt: „Die Staatsanwaltschaft Graz hat volle Berufung angemeldet“, bestätigt Sprecher Christian Kroschl auf „Krone“-Anfrage. Somit geht das Zittern für die beiden Mediziner weiter.
Der Fall landet nun beim Landesgericht für Strafsachen in Graz bei einem Drei-Richter-Senat, welcher – abgesehen von einer allfälligen Aufhebung des Urteils – endgültig über den Ausgang entscheiden wird.
