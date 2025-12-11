Volle Berufung in Bohrloch-Affäre eingelegt

Den beiden Angeklagten fiel sichtlich ein riesiger Stein vom Herzen, vor allem der junge Neurochirurg, der als enorm talentiert gilt, brach in Tränen aus. Doch nun wurde bekannt: „Die Staatsanwaltschaft Graz hat volle Berufung angemeldet“, bestätigt Sprecher Christian Kroschl auf „Krone“-Anfrage. Somit geht das Zittern für die beiden Mediziner weiter.