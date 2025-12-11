Nationalrat: Mandatar spricht mit Stimmavatar

Hohes Haus baute viele Barrieren ab

Im Hohen Haus wurden in den vergangenen Jahrzehnten Barrieren abgebaut: Der erste österreichische Abgeordnete im Rollstuhl, der Grüne Manfred Srb, musste für seine erste Rede im Nationalrat noch von zwei Fraktionskollegen in seinem Rollstuhl zu einem neben dem Rednerpult aufgestellten Mikrofon getragen werden. Seine Rede begann er mit den Worten: „Hohes, allzu hohes Haus!“ Mittlerweile gibt es eine Rollstuhlrampe ebenso wie ein Blindenleitsystem, das Rednerpult ist höhenverstellbar. Seit dem Einzug der gehörlosen Grünen-Abgeordneten Helene Jarmer 2009 werden außerdem alle Reden im Parlament per Gebärdendolmetscher übersetzt.