Premiere im Parlament

Nationalrat: Mandatar spricht mit Stimmavatar

Innenpolitik
11.12.2025 12:36
ÖVP-Justizsprecher Fürlinger wird von KI unterstützt.
ÖVP-Justizsprecher Fürlinger wird von KI unterstützt.(Bild: Parlamentsdirektion/Ulrike Wieser)

Heute wird erstmals im Parlament eine Rede mit einer KI-generierten Stimme gehalten. Der gesundheitlich angeschlagene ÖVP-Nationalratsabgeordnete Klaus Fürlinger wird am frühen Nachmittag gegen 13 Uhr zu Justizthemen sprechen. Hier ist die Rednerliste.

0 Kommentare

Der oberösterreichische Abgeordnete und Justizsprecher der ÖVP hat eine chronische Erkrankung, die seine Stimme beeinträchtigt. Im Justizausschuss hat Fürlinger bereits in der Vorwoche als Vorsitzender erstmals mit KI-Unterstützung vorgetragen.

Stimme mithilfe von früheren Reden erstellt
Von der Parlamentsdirektion wird der 60-Jährige, der seit 2017 für die ÖVP im Nationalrat sitzt, unterstützt. „Wenn ein Abgeordneter erkrankt, geht es uns darum, dass er sein Mandat ausüben kann.“ Um eine KI-Stimme zu erzeugen, die Fürlingers Art zu reden möglichst gleicht, wurden frühere Reden herangezogen.

Beim Stimmavatar werde mit „Zero Project“ kooperiert, einer Initiative, die barrierefreies Arbeiten für Menschen mit Beeinträchtigung unterstützt. Die Rede wurde vollständig von Fürlinger selbst geschrieben, die KI dient ausschließlich dazu, seine Worte trotz gesundheitlicher Einschränkungen klar verständlich vorzutragen – im Sitzungssaal wie in der TV-Übertragung.

Im Nationalrat wurden viele Barrieren abgebaut.
Im Nationalrat wurden viele Barrieren abgebaut.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Hohes Haus baute viele Barrieren ab
Im Hohen Haus wurden in den vergangenen Jahrzehnten Barrieren abgebaut: Der erste österreichische Abgeordnete im Rollstuhl, der Grüne Manfred Srb, musste für seine erste Rede im Nationalrat noch von zwei Fraktionskollegen in seinem Rollstuhl zu einem neben dem Rednerpult aufgestellten Mikrofon getragen werden. Seine Rede begann er mit den Worten: „Hohes, allzu hohes Haus!“ Mittlerweile gibt es eine Rollstuhlrampe ebenso wie ein Blindenleitsystem, das Rednerpult ist höhenverstellbar. Seit dem Einzug der gehörlosen Grünen-Abgeordneten Helene Jarmer 2009 werden außerdem alle Reden im Parlament per Gebärdendolmetscher übersetzt.

Die nächste Zero Project Veranstaltung findet am 17. Februar 2026 im Parlament statt. In Zusammenarbeit mit Abgeordneten aller Parteien werden dort erneut wegweisende Innovationen präsentiert. Die Veranstaltung wird live und barrierefrei übertragen, um die Teilhabe für alle Interessierten zu gewährleisten.

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
