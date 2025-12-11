Nationalrat: Mandatar spricht mit Stimmavatar

Heute wird erstmals im Parlament eine Rede mit einer KI-generierten Stimme gehalten. Der gesundheitlich angeschlagene ÖVP-Nationalratsabgeordnete Klaus Fürlinger wird am frühen Nachmittag gegen 13 Uhr zu Justizthemen sprechen. Hier ist die Rednerliste.
Der oberösterreichische Abgeordnete und Justizsprecher der ÖVP hat eine chronische Erkrankung, die seine Stimme beeinträchtigt. Im Justizausschuss hat Fürlinger bereits in der Vorwoche als Vorsitzender erstmals mit KI-Unterstützung vorgetragen.
Stimme mithilfe von früheren Reden erstellt
Von der Parlamentsdirektion wird der 60-Jährige, der seit 2017 für die ÖVP im Nationalrat sitzt, unterstützt. „Wenn ein Abgeordneter erkrankt, geht es uns darum, dass er sein Mandat ausüben kann.“ Um eine KI-Stimme zu erzeugen, die Fürlingers Art zu reden möglichst gleicht, wurden frühere Reden herangezogen.
Beim Stimmavatar werde mit „Zero Project“ kooperiert, einer Initiative, die barrierefreies Arbeiten für Menschen mit Beeinträchtigung unterstützt. Die Rede wurde vollständig von Fürlinger selbst geschrieben, die KI dient ausschließlich dazu, seine Worte trotz gesundheitlicher Einschränkungen klar verständlich vorzutragen – im Sitzungssaal wie in der TV-Übertragung.
Hohes Haus baute viele Barrieren ab
Im Hohen Haus wurden in den vergangenen Jahrzehnten Barrieren abgebaut: Der erste österreichische Abgeordnete im Rollstuhl, der Grüne Manfred Srb, musste für seine erste Rede im Nationalrat noch von zwei Fraktionskollegen in seinem Rollstuhl zu einem neben dem Rednerpult aufgestellten Mikrofon getragen werden. Seine Rede begann er mit den Worten: „Hohes, allzu hohes Haus!“ Mittlerweile gibt es eine Rollstuhlrampe ebenso wie ein Blindenleitsystem, das Rednerpult ist höhenverstellbar. Seit dem Einzug der gehörlosen Grünen-Abgeordneten Helene Jarmer 2009 werden außerdem alle Reden im Parlament per Gebärdendolmetscher übersetzt.
Die nächste Zero Project Veranstaltung findet am 17. Februar 2026 im Parlament statt. In Zusammenarbeit mit Abgeordneten aller Parteien werden dort erneut wegweisende Innovationen präsentiert. Die Veranstaltung wird live und barrierefrei übertragen, um die Teilhabe für alle Interessierten zu gewährleisten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.