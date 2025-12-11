Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Traurige Nachrichten

17-jähriger Tiger in Schönbrunn eingeschläfert

Wien
11.12.2025 12:20
Das Raubtier wurde 17 Jahre alt.
Das Raubtier wurde 17 Jahre alt.(Bild: APA/DANIEL ZUPANC, Krone KREATIV)

Traurige Nachrichten aus dem Tiergarten Schönbrunn: Ein 17 Jahre altes Tigerweibchen ist aus Tierschutzgründen eingeschläfert worden.

0 Kommentare

Durch das hohe Alter hatten sich bei der sibirischen Tigerin eine Hinterhandschwäche, bedingt durch Arthrose, sowie eine Niereninsuffizienz entwickelt. In den vergangenen Tagen verweigerte die Tigerin schließlich die Futteraufnahme, hieß es weiter.

Lesen Sie auch:
Im Tiergarten wurde für die Onager in Anlehnung an ihren natürlichen Lebensraum eine ...
Stark bedrohte Tierart
Seltene Wildesel neu im Tiergarten Schönbrunn
16.10.2025
Nachwuchs im Zoo
Schönbrunn: So süß ist der neue Tierbaby-Kalender
16.09.2025

Beeindruckendes Alter
Das Tier war am 24. Juni 2008 im Tiergarten zur Welt gekommen und habe für eine sibirische Tigerin ein beeindruckendes Alter erreicht – zuletzt sei es lange medizinisch begleitet worden. Es habe sich um eine „großartige Botschafterin für ihre in der Wildbahn stark gefährdeten Artgenossen“ gehandelt, schrieb der Zoo.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
2° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
1° / 11°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
3° / 11°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
2° / 11°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
0° / 11°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
172.578 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.663 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
145.005 mal gelesen
Mehr Wien
Sozialwirtschaft-KV
Freizeitpädagogen an Wiener Volksschulen streiken
Polizist verletzt
Nächtliche Attacke in Fast-Food-Restaurant
Traurige Nachrichten
17-jähriger Tiger in Schönbrunn eingeschläfert
Muscle-Beach-King
Wiener Muskel-Hüne wirbelt Heidis „GNTM“-Dreh auf
Baubeginn für Ateliers
„Dornröschenschlaf“ am Steinhof „behutsam beendet“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf