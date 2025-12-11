17-jähriger Tiger in Schönbrunn eingeschläfert

Beeindruckendes Alter

Das Tier war am 24. Juni 2008 im Tiergarten zur Welt gekommen und habe für eine sibirische Tigerin ein beeindruckendes Alter erreicht – zuletzt sei es lange medizinisch begleitet worden. Es habe sich um eine „großartige Botschafterin für ihre in der Wildbahn stark gefährdeten Artgenossen“ gehandelt, schrieb der Zoo.