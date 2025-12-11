17-jähriger Tiger in Schönbrunn eingeschläfert

Sichtung in Wien? Verwirrung um Elch „Emil“ 2.0
Traurige Nachrichten aus dem Tiergarten Schönbrunn: Ein 17 Jahre altes Tigerweibchen ist aus Tierschutzgründen eingeschläfert worden.
Durch das hohe Alter hatten sich bei der sibirischen Tigerin eine Hinterhandschwäche, bedingt durch Arthrose, sowie eine Niereninsuffizienz entwickelt. In den vergangenen Tagen verweigerte die Tigerin schließlich die Futteraufnahme, hieß es weiter.
Beeindruckendes Alter
Das Tier war am 24. Juni 2008 im Tiergarten zur Welt gekommen und habe für eine sibirische Tigerin ein beeindruckendes Alter erreicht – zuletzt sei es lange medizinisch begleitet worden. Es habe sich um eine „großartige Botschafterin für ihre in der Wildbahn stark gefährdeten Artgenossen“ gehandelt, schrieb der Zoo.
