Trumps Kritik an EU-Asylpolitik: Ist etwas dran?

Besonders heftig fiel seine Kritik an Ländern wie Deutschland, Frankreich und Schweden aus. Er wirft Europa vor, „Menschen unkontrolliert hereinzulassen“. Es mangele an Kontrolle, und eine ausreichende Überprüfung fehle. Zugleich lobte Trump Staaten wie Ungarn und Polen, die eine sehr restriktive Migrationspolitik verfolgen. Viele seiner Aussagen stehen in deutlichem Kontrast zu europäischen Positionen, und seine Worte heizen eine Debatte an, die innerhalb Europas emotional diskutiert wird. Unterdessen arbeitet die EU seit Jahren an Reformen ihrer Asyl- und Migrationspolitik, unter anderem an strikteren Verfahren, neuen Rückführungsmechanismen und einer gerechteren Verteilung zwischen den Mitgliedsstaaten.