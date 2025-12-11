Trumps Kritik an EU-Asylpolitik: Ist etwas dran?

„Sie zerstören ihre Länder“, derart ins Gericht geht US-Präsident Donald Trump mit Europas Asylpolitik. In einem aktuellen Interview warnt er davor, dass viele europäische Staaten „nicht länger lebensfähig“ seien, wenn sie ihren Kurs nicht änderten. Wie bewerten Sie Trumps Kritik: Eine berechtigte Warnung oder politisch motivierte Zuspitzungen?
Besonders heftig fiel seine Kritik an Ländern wie Deutschland, Frankreich und Schweden aus. Er wirft Europa vor, „Menschen unkontrolliert hereinzulassen“. Es mangele an Kontrolle, und eine ausreichende Überprüfung fehle. Zugleich lobte Trump Staaten wie Ungarn und Polen, die eine sehr restriktive Migrationspolitik verfolgen. Viele seiner Aussagen stehen in deutlichem Kontrast zu europäischen Positionen, und seine Worte heizen eine Debatte an, die innerhalb Europas emotional diskutiert wird. Unterdessen arbeitet die EU seit Jahren an Reformen ihrer Asyl- und Migrationspolitik, unter anderem an strikteren Verfahren, neuen Rückführungsmechanismen und einer gerechteren Verteilung zwischen den Mitgliedsstaaten.
Was ist Ihre Meinung?
Wie bewerten Sie Trumps Kritik? Wo hat er möglicherweise recht, wo übertreibt er? Haben die Anfeindungen einen politisch motivierten Hintergrund? Und welchen Kurs sollte Europa Ihrer Ansicht nach künftig einschlagen? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!
