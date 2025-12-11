Bruder rettet Buben (9) aus Flammen

Vor wenigen Tagen wurde ein einjähriges Kind wiederum mit Verbrühungen ins Klinikum eingeliefert - es hatte nach dem Kabel des laufenden Wasserkochers gegriffen. Das heiße Wasser ergoss sich über das Kind. Auf der Intensivstation wurde der kleine Patient mit einer neuen Methode, mit „aktivem Plasma“ behandelt, das aus Eigenblut gewonnen wird. Wodurch die Wundheilung bei stark verbrannter Haut angeregt wird.