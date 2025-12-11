Nächtliche Attacke in Fast-Food-Restaurant

In Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einem heftigen Zwischenfall gekommen. Ein völlig aufgebrachter Mann suchte gegen 1 Uhr die Polizeistation am Westbahnhof auf und bat dringend um Hilfe. Denn zuvor sollen ihn Männer in einem nahegelegenen Fast-Food-Lokal mehrere Personen attackiert haben.
Die Beamten rückten sofort aus und trafen die Verdächtigen wenig später im U-Bahn-Bereich an. Beide machten einen deutlich beeinträchtigten Eindruck. Einer der Männer (31) verweigerte jede Kooperation, wollte sich nicht ausweisen und attackierte plötzlich einen Polizisten mit einem Stoß gegen den Oberkörper. Die Beamten mussten Körperkraft einsetzen und nahmen den Mann schließlich fest.
Mitarbeiter angegriffen
Bei der Klärung des Vorfalls stellte sich heraus: Der 31-Jährige und sein 30-jähriger Begleiter sollen kurz zuvor im Fast-Food-Lokal drei Mitarbeiter angegriffen und verletzt haben. Auch bei der Festnahme selbst kam es zu weiteren Verletzungen – drei Polizisten wurden verletzt, einer musste den Dienst abbrechen.
Ein Mitarbeiter des Lokals wurde ins Krankenhaus gebracht, zwei weitere konnten in häusliche Pflege entlassen werden. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen, sein Begleiter wurde wegen Körperverletzung angezeigt.
