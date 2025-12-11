Nächtliche Attacke in Fast-Food-Restaurant

Die Beamten rückten sofort aus und trafen die Verdächtigen wenig später im U-Bahn-Bereich an. Beide machten einen deutlich beeinträchtigten Eindruck. Einer der Männer (31) verweigerte jede Kooperation, wollte sich nicht ausweisen und attackierte plötzlich einen Polizisten mit einem Stoß gegen den Oberkörper. Die Beamten mussten Körperkraft einsetzen und nahmen den Mann schließlich fest.