Milizen-Führer für Massaker im Sudan verurteilt

Ali Kushayb bekam mildere Strafe

Die Richter sahen nach eigenen Angaben nur sehr wenige Gründe, die Strafe zu mildern. Wegen seines hohen Alters (76 Jahre) und weil er sich 2020 freiwillig gestellt hatte, war das Strafmaß aber kürzer ausgefallen. Die Anklage hatte lebenslange Haft gefordert. Die Verteidigung hatte bereits Berufung gegen das Urteil eingelegt. Die Untersuchungshaft wird auf die Strafe angerechnet. In welchem Land er seine Strafe verbüßen wird, ist noch nicht bekannt.