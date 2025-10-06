Strafgerichtshof spricht Ex-Milizenchef schuldig

Über 20 Jahre nach den Massakern im Sudan ist Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman nun für seine Verbrechen vom Internationalen Strafgerichtshof schuldig gesprochen worden. Als einer der Anführer der Janjaweed-Miliz ist er aktuell der einzige.
Der bislang erste Prozess vor dem Gerichthof zu den Verbrechen in Darfur endet für Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman unbefriedigend. Der auch als Ali Kushayb bekannte Ex-Milizanführer wurde in Den Haag am Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in 31 Fällen verurteilt.
Unter den Fällen sind Mord, Vergewaltigungen und Folter – seine von der Regierung unterstützte Janjaweed-Miliz wird im Zeitraum von den Jahren 2003 bis 2006 für etwa 300.000 Ermordungen in der Darfur-Region verantwortlich gemacht.
Der Ex-Milizchef hatte alle Vorwürfe von sich gewiesen und von einer Verwechslung gesprochen. Die Richterin Joanna Korner zitierte allerdings Aussagen von Zeugen, die detailliert die vielen Schandtaten geschildert hatten. Seine Identität konnte somit eindeutig bestätigt werden.
Der im Jahr 2003 ausgebrochene Bürgerkrieg im Sudan hatte besonders durch die Massaker in der Provinz Darfur für internationale Schlagzeilen gesorgt. Dort kam es zu Menschenrechtsverstößen der schwersten Art. 2005 hatte der UNO-Sicherheitsrat den Internationalen Strafgerichtshof mit der strafrechtlichen Verfolgung der mutmaßlichen Täter beauftragt. Die Vereinten Nationen sprechen von einer der schlimmsten humanitären Krisen des 21. Jahrhunderts mit Millionen Geflüchteten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.