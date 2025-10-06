Vorteilswelt
Darfur-Massaker

Strafgerichtshof spricht Ex-Milizenchef schuldig

Außenpolitik
06.10.2025 21:55
Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag (Niederlande) hat Recht gesprochen.
Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag (Niederlande) hat Recht gesprochen.(Bild: oliver de la haye - stock.adobe.com)

Über 20 Jahre nach den Massakern im Sudan ist Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman nun für seine Verbrechen vom Internationalen Strafgerichtshof schuldig gesprochen worden. Als einer der Anführer der Janjaweed-Miliz ist er aktuell der einzige. 

0 Kommentare

Der bislang erste Prozess vor dem Gerichthof zu den Verbrechen in Darfur endet für Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman unbefriedigend. Der auch als Ali Kushayb bekannte Ex-Milizanführer wurde in Den Haag am Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in 31 Fällen verurteilt. 

Unter den Fällen sind Mord, Vergewaltigungen und Folter – seine von der Regierung unterstützte Janjaweed-Miliz wird im Zeitraum von den Jahren 2003 bis 2006 für etwa 300.000 Ermordungen in der Darfur-Region verantwortlich gemacht. 

Der Ex-Milizchef hatte alle Vorwürfe von sich gewiesen und von einer Verwechslung gesprochen. Die Richterin Joanna Korner zitierte allerdings Aussagen von Zeugen, die detailliert die vielen Schandtaten geschildert hatten. Seine Identität konnte somit eindeutig bestätigt werden.

Lesen Sie auch:
Ein junger Binnenflüchtling im in einem Lager in Al-Fashir
Katastrophe im Sudan
Stadt belagert: 63 Menschen in 1 Woche verhungert!
10.08.2025

Der im Jahr 2003 ausgebrochene Bürgerkrieg im Sudan hatte besonders durch die Massaker in der Provinz Darfur für internationale Schlagzeilen gesorgt. Dort kam es zu Menschenrechtsverstößen der schwersten Art. 2005 hatte der UNO-Sicherheitsrat den Internationalen Strafgerichtshof mit der strafrechtlichen Verfolgung der mutmaßlichen Täter beauftragt. Die Vereinten Nationen sprechen von einer der schlimmsten humanitären Krisen des 21. Jahrhunderts mit Millionen Geflüchteten. 

