Strafgerichtshof spricht Ex-Milizenchef schuldig

Der im Jahr 2003 ausgebrochene Bürgerkrieg im Sudan hatte besonders durch die Massaker in der Provinz Darfur für internationale Schlagzeilen gesorgt. Dort kam es zu Menschenrechtsverstößen der schwersten Art. 2005 hatte der UNO-Sicherheitsrat den Internationalen Strafgerichtshof mit der strafrechtlichen Verfolgung der mutmaßlichen Täter beauftragt. Die Vereinten Nationen sprechen von einer der schlimmsten humanitären Krisen des 21. Jahrhunderts mit Millionen Geflüchteten.