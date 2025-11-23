Miliz-Gründer in Wien: „Keiner kann gewinnen“

Im Sudan herrscht seit über zwei Jahren Krieg zwischen der Armee (SAF) und den Rapid Support Forces (RSF). Die Kämpfe haben das Land in mehrere Gebiete aufgeteilt und Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Vor diesem Hintergrund versucht die Sudan Liberation Movement (SLM), ihren politischen Ansatz deutlich zu machen. Ihr Vorsitzender, Abdul Wahid al-Nur, beschreibt in einem Gespräch seine Sicht auf die Lage und die möglichen Auswege.