Miliz-Gründer in Wien: „Keiner kann gewinnen“

Abdul Wahid al-Nur ist ein vielbeschäftiger Mann. Der Anführer der sudanesischen SLM-Miliz (Sudan Liberation Movement) reist gerade durch Europa, um die Welt auf die humanitäre Katastrophe in seiner Heimat aufmerksam zu machen. Zuvor war er in Norwegen und Deutschland, heute geht es weiter nach Frankreich. Gestern traf er in Wien auf Initiative des Austrian Center for Peace (ACP) die „Krone“ zum Gespräch.
Im Sudan herrscht seit über zwei Jahren Krieg zwischen der Armee (SAF) und den Rapid Support Forces (RSF). Die Kämpfe haben das Land in mehrere Gebiete aufgeteilt und Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Vor diesem Hintergrund versucht die Sudan Liberation Movement (SLM), ihren politischen Ansatz deutlich zu machen. Ihr Vorsitzender, Abdul Wahid al-Nur, beschreibt in einem Gespräch seine Sicht auf die Lage und die möglichen Auswege.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.