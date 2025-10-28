„Töten wahllos“: Miliz erobert Großstadt im Sudan

Die Rapid Support Forces (dt. Schnelle Unterstützungskräfte) entstanden 2013. Sie gingen aus arabischen Reitermilizen hervor, den Dschandschawid oder „berittenen Teufel“. Ihnen wird vorgeworfen, vor gut 20 Jahren einen Genozid an nichtarabischen Bevölkerungsgruppen begangen zu haben. Bis zu 300.000 Menschen sollen damals getötet worden sein. Damals kämpften die „Teufel auf Pferden“ noch gemeinsam mit der sudanesischen Armee. Kommandeur der RSF-Miliz ist Mohammed Hamdan Daglo. Der sudanesische Warlord war seit 2019 Vize-Chef des herrschenden Militärrats. Im April 2023 startete er einen Putschversuch. Seither herrscht offener Krieg.