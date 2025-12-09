Atemschutz-Einsatz für verunglücktes Kalb

Tierliebe gehört auch dazu, wenn man bei der Feuerwehr seinen Dienst verrichtet, und im Mühlviertel (OÖ) bewiesen Florianijünger dies wieder einmal. Sie mussten unter widrigen Bedingungen ausrücken, um ein Kalb zu retten, das in eine Güllegrube gestürzt war. Nur mit schwerem Atemschutz und etwas Überwindung war das zu schaffen.