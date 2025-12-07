Blinde Seniorin verliert vor Weihnachten Wohnung

Alternativen gibt´s, aber es ist schwierig

Die 67-Jährige will in ihrer Wohnung bleiben, weil sie sich nur dort „gut zurechtfindet“, lehnte angebotene Alternativen bisher ab. Eine Übersiedelung ins betreute Wohnen ist finanziell nicht möglich. Denkbar ist auch der Umzug in ein Seniorenheim, da die Pflegestufe passt. Doch in St. Valentin gibt es keines und damit würden soziale Anbindungen verloren gehen. „Wir hoffen auf eine Lösung, die für alle passt“, stimmen Kerstin Suchan-Mayr und Klaudia Hanke überein