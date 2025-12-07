Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Streit im Gemeindebau

Blinde Seniorin verliert vor Weihnachten Wohnung

Oberösterreich
07.12.2025 08:00
Gibt’s kein Übereinkommen, wird die Wohnung der kranken 67-Jährigen zwangsgeräumt. (Symbolbild)
Gibt’s kein Übereinkommen, wird die Wohnung der kranken 67-Jährigen zwangsgeräumt. (Symbolbild)(Bild: Reinhard Holl)

Ein jahrelanger Streit im Gemeindebau mündet jetzt in einem Gerichtsurteil, das die Delogierung einer blinden und kranken Seniorin zur Folge hat. Die Umsetzung erfolgt vielleicht sogar noch vor den Feiertagen. Die „Krone“ hat mit einer Vertrauten der Betroffenen und der Bürgermeisterin der Stadt, die das Verfahren eingeleitet hat, gesprochen.

0 Kommentare

„Wenn sie von der Dialyse kommt, kann es sein, dass sie vor verschlossener Tür steht“ – Klaudia Hanke vom Verein Zellkern in Linz sorgt sich um eine Klientin. Die 67-jährige blinde und nierenkranke Seniorin aus St. Valentin (NÖ) hat für den 18. Dezember einen Delogierungsbescheid erhalt. Ihr droht die Obdachlosigkeit.

Verbale Übergriffe, „lästig“
Das Ergebnis eines seit etwa fünf Jahren währenden Streits in einem Gemeindebau. Es geht um Beschimpfungen gegen Kinder, böse Mails auch an die Gemeinde und verbale Übergriffe, zuletzt im Gerichtssaal gegen einen Vertreter der Stadt. Nach fünf Verhandlungen – die Blindheit und die Erkrankung wurden in Gutachten vorgelegt – kam nun das Gericht zum Schluss, dass „eine Übersiedelung zumutbar ist“, wie Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr erklärt.

„Das ist keine Willkür“
Sie weiß, dass der Rauswurf einer blinden, kranken, älteren Frau aus einem Gemeindebau eine katastrophale Außenwirkung hat, erklärt aber: „Dies ist keine Willkür. Es gibt für die Einreichung der Klage einen Beschluss des Gemeinderates und jetzt eben ein gültiges Urteil.“

Zitat Icon

Seitens der Stadt sind wir bemüht, dass für die Dame eine Wohnalternative gefunden wird. Es gibt aber ein Urteil und den Beschluss des Gemeinderats.

Kerstin Suchan-Mayr, Bürgermeisterin St. Valentin

Um Aufschub angesucht
Man hofft, den Wirbel im betroffenen Gemeindebau durch die Entfernung der mutmaßlichen Unruhestifterin zu lösen. „Wenn man das Gutachten liest, glaubt man, dass die Frau ganz schlimm ist. Doch wir haben sie anders kennengelernt“, sagt Klaudia Hanke, die bei Gericht um Aufschub angesucht hat.

Alternativen gibt´s, aber es ist schwierig
Die 67-Jährige will in ihrer Wohnung bleiben, weil sie sich nur dort „gut zurechtfindet“, lehnte angebotene Alternativen bisher ab. Eine Übersiedelung ins betreute Wohnen ist finanziell nicht möglich. Denkbar ist auch der Umzug in ein Seniorenheim, da die Pflegestufe passt. Doch in St. Valentin gibt es keines und damit würden soziale Anbindungen verloren gehen. „Wir hoffen auf eine Lösung, die für alle passt“, stimmen Kerstin Suchan-Mayr und Klaudia Hanke überein

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
145.486 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
123.961 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Burgenland
Empörung um gemauertes Hakenkreuz im Unterricht
115.447 mal gelesen
Das fertige Mauerwerk: Das klar erkennbare Zeichen wurde laut Angaben der Schule rasch gemeldet ...
Mehr Oberösterreich
Streit im Gemeindebau
Blinde Seniorin verliert vor Weihnachten Wohnung
Krone Plus Logo
Trotz Teuerung
Warum dieser Wirt den Preis fürs Bier sogar senkt
2:2 gegen den LASK
Schmid: „So haben wir uns nicht mehr verdient“
Niemand zuhause
Polizisten wurden auf brennendes Haus aufmerksam
Kein Trainer-Effekt
Sieg in Linz! Salzburg kann doch noch gewinnen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf