„Damit unsere Kinder schwimmen lernen können“

Zehn Millionen Euro aus dem Bäderfonds

Doch damit nicht genug: Neben der Sanierung wird ein zweites 25-Meter-Becken errichtet. „Mit dem Hallenbad in der Au haben wir ein bis 2029 umsetzbares Projekt in der Pipeline. Der Architektenwettbewerb startet im Jänner. Dass Innsbruck dringenden Bedarf an einem Mehr an Schwimmfläche hat, die der Innsbrucker Bevölkerung zur Verfügung steht, haben wir beim Bäderbeirat einmal mehr bekräftigt. Wir freuen uns, dass wir nun diese positive Beschlussempfehlung des Bäderbeirates erfolgreich beschließen konnten“, erklärt BM Anzengruber. Voraussetzung ist, dass der Bäderfonds des Landes wie vereinbart zehn Millionen Euro dazu zahlt.