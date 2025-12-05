Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tirolerin abgezockt

Erneut plünderten falsche Bankmitarbeiter Konto

Tirol
05.12.2025 20:39
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: terovesalainen - stock.adobe.com)

Man kann offenbar nicht oft genug warnen! Wieder konnten Internetbetrüger zuschlagen, weil sie zuvor an die Bank-Zugangsdaten von einer Tirolerin (67) gelangt sind. Die Gauner gaben sich wie so oft als Bankmitarbeiter aus und erbeuteten mehrere Zehntausend Euro.

0 Kommentare

Per Telefon nahmen die Kriminellen Freitagmittag Kontakt mit der Frau aus dem Außerfern auf. Dabei gab sich der Anrufer als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einer österreichischen Bank aus und teilte mit, dass Unregelmäßigkeiten auf dem Konto des Opfers bemerkt worden seien. „Das Telefonat dauerte rund eine Stunde“, heißt es seitens der Polizei.

Schritt für Schritt in Betrug getrieben
Der 67-Jährigen wurde ein Link für eine Website mitgeteilt, welche sie auf ihrem Computer geöffnet hat. „Dort hat der unbekannte Täter der Frau Schritt für Schritt angesagt, was sie zu tun habe“, so die Ermittler.

Lesen Sie auch:
Symbolfoto
Über 100.000 Euro weg
Falscher Bankmitarbeiter zockte Tiroler (58) ab
03.12.2025
Krone Plus Logo
Interesse vorgegaukelt
Betrug bei Kleinanzeigen: Auch Verkäufer abgezockt
02.12.2025

Insgesamt sieben Abbuchungen durchgeführt
Anschließend wurde die Tirolerin mehrmals dazu überredet, die Freigaben auf der Bank ID-App zu tätigen. Den Gaunern gelang es auf diese Weise, sieben Abbuchungen auf unterschiedliche deutsche Konten durchzuführen. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Derzeit in Testphase
China: Hier regelt „RoboCop“ Verkehr auf Kreuzung
Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
259.026 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.441 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
135.113 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf