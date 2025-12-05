Erneut plünderten falsche Bankmitarbeiter Konto

Per Telefon nahmen die Kriminellen Freitagmittag Kontakt mit der Frau aus dem Außerfern auf. Dabei gab sich der Anrufer als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einer österreichischen Bank aus und teilte mit, dass Unregelmäßigkeiten auf dem Konto des Opfers bemerkt worden seien. „Das Telefonat dauerte rund eine Stunde“, heißt es seitens der Polizei.