Erneut plünderten falsche Bankmitarbeiter Konto

Man kann offenbar nicht oft genug warnen! Wieder konnten Internetbetrüger zuschlagen, weil sie zuvor an die Bank-Zugangsdaten von einer Tirolerin (67) gelangt sind. Die Gauner gaben sich wie so oft als Bankmitarbeiter aus und erbeuteten mehrere Zehntausend Euro.
Per Telefon nahmen die Kriminellen Freitagmittag Kontakt mit der Frau aus dem Außerfern auf. Dabei gab sich der Anrufer als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einer österreichischen Bank aus und teilte mit, dass Unregelmäßigkeiten auf dem Konto des Opfers bemerkt worden seien. „Das Telefonat dauerte rund eine Stunde“, heißt es seitens der Polizei.
Schritt für Schritt in Betrug getrieben
Der 67-Jährigen wurde ein Link für eine Website mitgeteilt, welche sie auf ihrem Computer geöffnet hat. „Dort hat der unbekannte Täter der Frau Schritt für Schritt angesagt, was sie zu tun habe“, so die Ermittler.
Insgesamt sieben Abbuchungen durchgeführt
Anschließend wurde die Tirolerin mehrmals dazu überredet, die Freigaben auf der Bank ID-App zu tätigen. Den Gaunern gelang es auf diese Weise, sieben Abbuchungen auf unterschiedliche deutsche Konten durchzuführen. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.