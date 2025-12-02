Betrug bei Kleinanzeigen: Auch Verkäufer abgezockt

Auf eBay, Willhaben, Vinted und Co. suchen viele Schnäppchenjäger derzeit nach Weihnachtsgeschenken. Doch Vorsicht! Auch immer mehr Betrüger tummeln sich auf den diversen Verkaufsportalen. Vor allem auch Verkäufer müssen sich vor den Kriminellen in Acht nehmen.